Zemljotres od 6,6 Rihtera u Indoneziji, nije izdato upozorenje na cunami
NEMA IZVEŠTAJA O ŽRTVAMA
ZEMLJOTRES OD 6,6 RIHTERA POGODIO INDONEZIJU! Epicentar na manjem ostrvu blizu Sumatre, prvi snimci urušenih zgrada, nije izdato upozorenje na cunami (VIDEO)
Zemljotres magnitude 6,6 pogodio je jutros delove Indonezije, saopštio je američki Geološki institut.
Zemljotres na dubini od oko 25 kilometara zabeležen je u 11.56, po lokalnom vremenu, na manjem ostrvu severozapadno od Sumatre.
Izveštaja o žrtvama nema, a na društvenim mrežama pojavio se snimak urušene zgrade.
Upozorenje na cunami nije izdato.
Indonezija se nalazi u Pacifičkom vatrenom pojasu, geološki aktivnom području gde je veliki broj vulkana i gde su česti zemljotresi.
(Kurir.rs/Beta-AFP)
