Zemljotres magnitude 6,6 pogodio je jutros delove Indonezije, saopštio je američki Geološki institut.

Zemljotres na dubini od oko 25 kilometara zabeležen je u 11.56, po lokalnom vremenu, na manjem ostrvu severozapadno od Sumatre.

Izveštaja o žrtvama nema, a na društvenim mrežama pojavio se snimak urušene zgrade.

Upozorenje na cunami nije izdato.

Indonezija se nalazi u Pacifičkom vatrenom pojasu, geološki aktivnom području gde je veliki broj vulkana i gde su česti zemljotresi.

(Kurir.rs/Beta-AFP)

