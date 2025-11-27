Slušaj vest

Skoro 300 ljudi se i dalje vodi kao nestalo, a spasioci tragaju za preživelima u stambenom kompleksu Vang Fuk Kort. Istražitelji sada moraju da sklope kockice tragedije.

Evo šta se do sada zna i zašto bi cigarete mogle da igraju ulogu.

Čim je požar izbio u sredu u 14:51 po lokalnom vremenu u gigantskom kompleksu (osam stambenih blokova, 32 sprata, skoro 2.000 jedinica), pojavile su se prve teorije o uzroku. Fotografije pokazuju da je nekoliko bambusovih skela na spoljnim zidovima sedam zgrada (osma je "preživela") bilo u plamenu, a delovi su se urušili na zemlju. Kompleks je bio u procesu renovacije od jula 2024. godine.

Da li je bambus, koji se često koristi za skele u Hong Kongu, ubrzao katastrofu?

Prozori prekriveni izolacionom penom

Kiko Ma živi u Kanadi, ali takođe ima stan u kompleksu Vang Fuk Kort. Ona je rekla za BBC da su prozori bili zapečaćeni više od godinu dana zbog renoviranja. Prema pisanju lista "Saut Čajna Morning Post", istražitelji su otkrili da su prozori na svakom spratu prekriveni izolacionom penom - za koji vlasti kažu da je ubrzao širenje požara!

Građevinski radnici bacali cigarete

Kiko Ma je rekla da je ponekad pronalazila opuške cigareta blizu prozora i veruje da su ih građevinski radnici bacali tamo.

- Ljudi su stalno pitali šta bi se desilo ako bi došlo do požara. Svi su bili veoma zabrinuti.

Čovek koji se predstavio "Saut Čajna Morning Postu" kao Tang, dao je slična zapažanja: opuške cigareta koje su nemarno bacali građevinski radnici i stanovnici.

Protivpožarni alarmi bili neispravni?

Spisak stvari koje su navodno pošle naopako u mega-kompleksu je još duži. Neki protivpožarni alarmi u kompleksu Vang Fuk Kort su navodno isključeni tokom renoviranja, rekla je Kiko Ma. Razlog: Građevinski radnici su redovno koristili protivpožarne stepenice za ulazak i izlazak iz zgrade.

Mreže na skelama su navodno bile neispravne.

Tang je rekao za Post da su on i njegove komšije bili zabrinuti zbog mreža pričvršćenih za skele. I zaista, prema rečima vatrogasaca na licu mesta, zaštitne mreže i plastične cerade gorele su mnogo intenzivnije nego što je trebalo da budu materijali koji su u skladu sa propisima. Ovo je izvestio "The Standard Hong Kong". Štaviše, skloništa od vazdušnih napada u neoštećenim delovima zgrade su navodno bila blokirana penastim panelima.

Uhapšeni zaposleni u kompaniji za renoviranje

Tri osobe – dva direktora i konsultant iz građevinske kompanije zadužene za renoviranje zgrade – uhapšene su zbog sumnje na ubistvo iz nehata.

- Imamo razloga da verujemo da su odgovorni u kompaniji delovali sa grubom nepažnjom, što je dovelo do ove nesreće i nekontrolisanog širenja požara, što je rezultiralo brojnim smrtnim slučajevima - rekla je Ajlin Čung iz policije Hong Konga.

Foto: Chan Long Hei/AP

Vatrogasci spasili muškarca sa 31. sprata

Dramatična akcija spasavanja održana je jutros u Hong Kongu, gde su vatrogasci izvukli starijeg muškarca iz zapaljene zgrade, potvrdili su vatrogasni zvaničnici. Borba sa vatrenom stihijom i dalje traje.

Na konferenciji za novinare održanoj u četvrtak popodne, Vong Ka Ving, zamenik direktora Vatrogasne službe, istakao je posvećenost svojih timova.

- Dajemo sve od sebe i nećemo propustiti nijednu priliku da spasemo živote - rekao je.