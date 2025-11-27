Slušaj vest

Težak incident dogodio se u jednoj školi u rumunskom Klužu, kada je učenik star devet godina postao izuzetno uznemiren i agresivan nakon što je pomislio da mu je jedan dečak podmetnuo nogu. Dečaka je bilo teško obuzdati, a povređene su učiteljica, zamenica direktora škole i dečakova majka. Dete je prevezeno u medicinsku ustanovu na evaluaciju, a policija je pokrenula istragu.

- Dana 25. novembra ove godine, policajci opštine Kluž-Napoka obavešteni su od strane nastavnog kadra obrazovne ustanove u opštini o incidentu između dvojice učenika, tokom odmora, u školskom dvorištu. Na osnovu prvih provera utvrđeno je da je između dvojice maloletnika, oba stara devet godina, došlo do nesporazuma, nakon čega je jedan od učenika prijavio da ga je vršnjak udario. Potom je jedan od maloletnika ispoljio stanje izrazite uznemirenosti, te je bilo neophodno da nastavno osoblje i učenici intervenišu kako bi se sprečila eskalacija situacije - saopštila je policija.

Navedeni izvor precizirao je da su, nakon epizode uznemirenosti, dečaka zbrinuli lekari i prebacili ga u specijalizovanu medicinsku ustanovu na evaluaciju.

- U predmetu policija sprovodi istražne radnje za krivično delo nanošenja povreda ili drugih nasilnih radnji i radi utvrđivanja svih okolnosti pod kojima je došlo do incidenta - naveli su iz policije.

Prema pisanju lokalnih medija, dete je pomislilo da mu je drugi dečak podmetnuo nogu i odatle je krenuo nesporazum.

Direktor ustanove, Horaćiju Bota, izjavio je da izuzetno agresivan i uznemiren učenik zapravo nije udario svog vršnjaka.

Učiteljica je odmah reagovala, pokušavajući da ga umiri, ali ju je dete odgurnulo i iščašilo joj rame. U incidentu je povređena i zamenica direktora, kao i majka deteta, koja je stigla u školu.

- Pokreti deteta bili su refleksni, ali izazvani ekstremnim besom kakav nisam video u ovom uzrastu - dodao je direktor ustanove.