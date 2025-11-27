Slušaj vest

Grupa vojnih oficira preuzela je vlast u Gvineji Bisao i objavila da su uhapsili predsednika.

Britanski Dejli telegraf navodi da se puč dogodio dan pre nego što je ova zapadnoafrička zemlja – jedna od najsiromašnijih na svetu, ali sa trgovinom kokainom koja cveta tamo – trebalo da objavi preliminarne rezultate predsedničkih izbora.

Malu zemlju, smeštenu između Senegala i Gvineje, decenijama pogađa politička nestabilnost.

Gvineja Bisao je pretrpela najmanje devet pučeva ili pokušaja pučeva otkako je stekla nezavisnost od Portugala 1974. godine.

Pucnjava trajala sat vremena

Pored toga, jaka pucnjava zabeležena je u sredu u blizini predsedničke palate i sedišta nacionalne izborne komisije u glavnom gradu Bisau, a trajala je skoro sat vremena.

Usledila je panika, a stotine ljudi su bežalo peške i u vozilima, plašeći se masovnih žrtava.

Zatim se general Denis N'Kanja, šef predsedničke vojne kancelarije, pojavio na državnoj televiziji i objavio da je uhapšen Umaro Embalo, predsednik koji je smatran favoritom na nedeljnim izborima.

U obraćanju, okružen teško naoružanim vojnicima, general N'Kanja je tvrdio da je otkriven plan za destabilizaciju zemlje "u koji su bili umešani domaći narko-bosovi", a koji je navodno uključivao "unošenje oružja u zemlju radi uništenja ustavnog poretka".

Dodao je da je, pored zaustavljanja "celog izbornog procesa", vojska obustavila "sve medijske programe", zatvorila granice i uvela policijski čas.

Embalo, koji je trebalo da se suoči sa glavnim izazivačem Fernandom Dijasom u drugom krugu, pokušavao je da postane prvi predsednik u poslednje tri decenije koji je osvojio dva uzastopna mandata.

Obe strane su već proglasile pobedu u prvom krugu glasanja.

Da li je sam izveo puč?

Zajedno sa Embaloom, navodno su uhapšeni načelnik predsedničkog vojnog štaba i nekoliko ministara.

Više od 6.780 pripadnika snaga bezbednosti, uključujući vojnike iz Stabilizacionih snaga Ekonomske zajednice zapadnoafričkih država (Ekovas), raspoređeno je širom zemlje tokom izbora i nakon njih.

Poslednje predsedničke izbore 2019. godine obeležila je četvoromesečna postizborna kriza, jer su oba glavna kandidata proglasila pobedu.

Neki kritičari Embala – koji tvrde da su preživeli tri pokušaja puča tokom svog mandata – spekulisali su da je predsednik možda sam organizovao puč kako bi izbegao napuštanje funkcije ako izgubi izbore.

Aktuelni predsednik je u sredu rekao za Frans 24 da je "svrgnut".

Gvineja Bisao je, prema UN, zaslužila ozloglašeni status "narko-države", pošto služi kao ključna tranzitna tačka za šverc kokaina iz Latinske Amerike u Evropu.

Ilegalna trgovina je očigledno cvetala tokom Embaloovog mandata: prošlog septembra, pravosudna policija je objavila da je zaplenila 2,63 tone kokaina iz aviona koji je sleteo u Gvineju Bisao iz Venecuele.

Izveštaj Globalne inicijative protiv transnacionalnog organizovanog kriminala iz avgusta navodi da "tržište kokaina u Gvineji Bisao ponovo cveta i verovatno je profitabilnije nego ikada u istoriji zemlje.“

Međunarodni monetarni fond (MMF) procenjuje da će ekonomija Gvineje Bisao ove godine porasti za 5,1 odsto.