Dok svet raspravlja o hipotetičkim mirovnim sporazumima, stvarnost na frontu između Rusije i Ukrajine se stalno transformiše: rat se pretvorio u titansko takmičenje armija dronova, gde ključ pobede leži u sposobnosti da se obezbedi stalno i masovno snabdevanje najnovijim bespilotnim sistemima, piše Forbs.

Ruska vojska, koja se ranije oslanjala na jednokratne FPV udarne dronove, sada primetno pomera fokus ka platformama za višekratnu upotrebu udarnih letelica. Ovo je prinudni odgovor na rastuću potražnju za visokotehnološkim dronovima i probleme sa snabdevanjem kritičnim komponentama.

Rusija se kladi na teške dronove za višekratnu upotrebu

Nakon godina korišćenja jednokratnih FPV dronova, Rusija je počela aktivno da primenjuje univerzalnije sisteme. Jedan od ovih novih modela je heksakopter "Noćna Veštica", koji je, prema videu na društvenim mrežama, sposoban da ispusti do četiri municije, ima nosivost od 20 kg, vreme leta od 40 minuta i opremljen je termovizijskim kamerama, navigacijom otpornom na ometanje i optičkim zumom.

Još jedannovi proizvod je kvadkopter "Buldog-13". Manje se zna o njemu, ali ima teret od 4 kilograma, modularne udarne pakete i elektroniku koja mu omogućava da se suprotstavi ukrajinskom radio ometanju.

Prelazak na sisteme za višekratnu upotrebu daje ruskoj vojsci mogućnost da integriše bolje senzore i računarske module, povećavajući tačnost napada. Međutim, postoji i mana: dronovi se moraju vratiti u bazu, što smanjuje efektivno vreme koje provode na meti.

Nova ruska odbrana od ukrajinskog FPV-a

Rusija takođe poboljšava dronove presretače koje koristi za borbu protiv ukrajinskih aparata. Ako su ranije takvi sistemi bili za jednokratnu upotrebu - udar i eksplozija - sada se pojavljuju modeli za višekratnu upotrebu.

Neki od njih koriste improvizovana sredstva za uništenje: u jednom videu, presretač obara ukrajinski dron konzervom čorbe. Drugi su mnogo napredniji, opremljeni naelektrisanim štapovima koji prenose električni impuls i sposobni su da oštete nekoliko meta odjednom.

Novi presretači aktivno koriste veštačku inteligenciju za otkrivanje i praćenje meta - i stoga njihova cena raste, što čini ponovnu upotrebu ekonomski neophodnom.

Zašto Ruska Federacija prelazi na dronove za višekratnu upotrebu

Promena pristupa objašnjava se sa dva ključna faktora:

Potražnja: Ukrajinska protivvazdušna odbrana i elektronsko ratovanje komplikuju rad jednostavnih FPV dronova, pa su ruskim trupama potrebni skuplji senzori, bolja navigacija i autonomni sistemi za donošenje odluka. Gubitak takvih komponenti u dronovima za jednokratnu upotrebu postaje neprihvatljiv.

Predlog: Zapadne sankcije su ograničile pristup Rusije naprednoj elektronici. Udari na ruske fabrike dronova su komplikovali proizvodnju. Zemlja je sve više zavisna od kineskog uvoza, koji nije uvek stabilan.

U ovim uslovima, dronovi za višekratnu upotrebu postaju ne samo taktičko već i ekonomsko rešenje.

Tehnološko rivalstvo

Rat u Ukrajini sve više definiše tehnološki rivalstvo. Obe strane traže načine da stvore brže, preciznije i jeftinije platforme.