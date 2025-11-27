Slušaj vest

Do incidenta je došlo na glečeru Stubajer, navodno van uređenih staza.

Lavina se pokrenula nešto pre 10 časova, a strahuje se da su tri osobe ostale zatrpane.

Na licu mesta je više timova planinske službe, a osim spasioca u potragu su uključeni i psi tragači, dok helikopteri nadleću područje.

Nadležni su naveli da se lavina pokrenula u slobodnom skijaškom području u delu Daunšarte. Prema njihovim navodima, nesreća je "izazvana od strane skijaša koji skijaju van označenih staza".

Lavinom je pogođen i donji deo staze broj 9, koja je takođe zatvorena.