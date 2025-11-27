U tirolskom delu Alpa je u toku dramatična akcija spasavanja nakon što su, kako se strahuje, tri osobe ostale pod snegom nakon lavine.
Strašno
LAVINA ZATRPALA SKIJAŠE, VELIKA DRAMA U AUSTRIJI! Helikopteri nadleću i traže znakove života, evo ko je izazvao KATASTROFU
Slušaj vest
Do incidenta je došlo na glečeru Stubajer, navodno van uređenih staza.
Lavina se pokrenula nešto pre 10 časova, a strahuje se da su tri osobe ostale zatrpane.
Na licu mesta je više timova planinske službe, a osim spasioca u potragu su uključeni i psi tragači, dok helikopteri nadleću područje.
Nadležni su naveli da se lavina pokrenula u slobodnom skijaškom području u delu Daunšarte. Prema njihovim navodima, nesreća je "izazvana od strane skijaša koji skijaju van označenih staza".
Lavinom je pogođen i donji deo staze broj 9, koja je takođe zatvorena.
(Kurir.rs/Telegraf)
Reaguj
Komentariši