EU HITNO TRAGA ZA PLANOM B: Ukrajina bi mogla da bankrotira posle Nove godine, vreme brzo prolazi, a situacija je SVE GORA po Kijev!
Evropske zemlje pripremaju hitan plan B kako bi sprečile da Ukrajinaostane bez novca početkom naredne godine, ukoliko ne uspe dogovor o korišćenju zamrznute ruske imovine za finansiranje Kijeva.
Na samitu pre mesec dana, lideri EU nadali su se da će usaglasiti predlog o korišćenju ruskih zamrznutih rezervi za "reparacioni zajam" Ukrajini vredan 140 milijardi evra.
Međutim, plan je naišao na snažan otpor belgijskog premijera Barta De Vevera - upravo u Belgiji se ta sredstva i nalaze.
Rastući pritisak i uloga američke politike
Kako se mirovni pregovori intenziviraju, a Ukrajina ostaje bez novca, pitanje ruske imovine postaje urgentno. Evropski zvaničnici navode da bi novi mirovni napori Donalda Trampa mogli dodatno da učvrste podršku korišćenju zamrznutih sredstava za reparacioni zajam. Novac bi Rusijibio vraćen samo u hipotetičkoj situaciji da pristane da plati ratnu štetu.
Očekuje se da će predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen narediti pripremu nacrta pravnog teksta o zajmu narednih dana.
Ipak, uprkos intenzivnim razgovorima sa Komisijom, Belgija i dalje strahuje od pravnih posledica i ruske odmazde ukoliko se sredstva upotrebe.
Plan B: Privremeni zajam za premošćavanje situacije
S obzirom na neizvesnost, stručnjaci u Briselu rade na alternativi ukoliko se reparacioni zajam ne usaglasi do samita 18. decembra.
Jedna od glavnih opcija je privremeni zajam za premošćavanje, finansiran zaduživanjem EU, kako bi Ukrajina opstala tokom prvih meseci 2026. godine.
To bi obezbedilo dodatno vreme da se pripremi dugoročni plan koji bi uključio rusku zamrznutu imovinu, uz prihvatljive uslove za Belgiju.
Dvojica diplomata navode da bi Ukrajina kasnije mogla da vrati taj privremeni zajam nakon što dobije sredstva iz dugoročnog reparacionog mehanizma. Druga mogućnost je kombinacija reparacionog zajma i zajedničkog zaduživanja EU.
Zabrinutost zbog novih zaduživanja i političkih prepreka
Evropske zemlje nemaju veliku volju da koriste sopstvene budžete za bespovratnu pomoć Ukrajini, posebno uz rastuće deficite i skupe kredite. Zato je pridobijanje Belgije ključ za primenu reparacionog zajma.
Ipak, i sam zajam za premošćavanje ima prepreke - zajedničko zaduživanje EU zahteva jednoglasnu podršku svih 27 članica.
Najveći problem u Briselu pravi Mađarska koja već dugo blokira nove mere za finansiranje ukrajinske odbrane.
Moguće je da bi predstavljanje zajma kao sredstva za obnovu Ukrajine, umesto finansiranja ratnih aktivnosti, pomoglo da se prevaziđu političke blokade.
Hitnost situacije
Evropska komisija je svesna da Ukrajina upozorava da će joj novac ponestati već tokom prvih meseci sledeće godine.
Francuski predsednikEmanuel Makron izjavio je da će EU "narednih dana" usaglasiti rešenje koje će "osigurati finansiranje" i pružiti stabilnost Ukrajini.
Mirovni pregovori i pitanje kontrole nad ruskom imovinom
Na duže vreme, reparacioni zajam se smatra jedinim održivim rešenjem, jer EU nema kapaciteta da Ukrajinu finansira direktnim grantovima. Zbog toga se pažljivo prati i novi zamah u mirovnim pregovorima koje podstiče Trampov tim.
Nacrt američkog mirovnog plana predviđa korišćenje zamrznute imovine za obnovu Ukrajine, ali su evropski zvaničnici izrazili nezadovoljstvo ranijim američkim predlozima da SAD profitiraju od korišćenja tih sredstava.
Diplomate navode da sada postoji nada da je Trampov tim uvideo da EU mora imati poslednju reč o korišćenju ruske imovine, kao i o ukidanju evropskih sankcija Rusiji i procesu približavanja Ukrajine EU.