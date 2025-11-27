Slušaj vest

Evropske zemlje pripremaju hitan plan B kako bi sprečile da Ukrajinaostane bez novca početkom naredne godine, ukoliko ne uspe dogovor o korišćenju zamrznute ruske imovine za finansiranje Kijeva.

Na samitu pre mesec dana, lideri EU nadali su se da će usaglasiti predlog o korišćenju ruskih zamrznutih rezervi za "reparacioni zajam" Ukrajini vredan 140 milijardi evra.

Međutim, plan je naišao na snažan otpor belgijskog premijera Barta De Vevera - upravo u Belgiji se ta sredstva i nalaze.

1/13 Vidi galeriju Ukrajina Foto: Efrem Lukatsky/AP, Evgeniy Maloletka/AP

Rastući pritisak i uloga američke politike

Kako se mirovni pregovori intenziviraju, a Ukrajina ostaje bez novca, pitanje ruske imovine postaje urgentno. Evropski zvaničnici navode da bi novi mirovni napori Donalda Trampa mogli dodatno da učvrste podršku korišćenju zamrznutih sredstava za reparacioni zajam. Novac bi Rusijibio vraćen samo u hipotetičkoj situaciji da pristane da plati ratnu štetu.

Očekuje se da će predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen narediti pripremu nacrta pravnog teksta o zajmu narednih dana.

Ipak, uprkos intenzivnim razgovorima sa Komisijom, Belgija i dalje strahuje od pravnih posledica i ruske odmazde ukoliko se sredstva upotrebe.

1/10 Vidi galeriju Masovni ruski napad dronovima na Harkov Foto: screenshot X, Andrii Marienko/AP

Plan B: Privremeni zajam za premošćavanje situacije

S obzirom na neizvesnost, stručnjaci u Briselu rade na alternativi ukoliko se reparacioni zajam ne usaglasi do samita 18. decembra.

Jedna od glavnih opcija je privremeni zajam za premošćavanje, finansiran zaduživanjem EU, kako bi Ukrajina opstala tokom prvih meseci 2026. godine.

To bi obezbedilo dodatno vreme da se pripremi dugoročni plan koji bi uključio rusku zamrznutu imovinu, uz prihvatljive uslove za Belgiju.

Dvojica diplomata navode da bi Ukrajina kasnije mogla da vrati taj privremeni zajam nakon što dobije sredstva iz dugoročnog reparacionog mehanizma. Druga mogućnost je kombinacija reparacionog zajma i zajedničkog zaduživanja EU.

1/21 Vidi galeriju Napad na vrtić u Harkovu Foto: Printscreen/Facebook

Zabrinutost zbog novih zaduživanja i političkih prepreka

Evropske zemlje nemaju veliku volju da koriste sopstvene budžete za bespovratnu pomoć Ukrajini, posebno uz rastuće deficite i skupe kredite. Zato je pridobijanje Belgije ključ za primenu reparacionog zajma.

Ipak, i sam zajam za premošćavanje ima prepreke - zajedničko zaduživanje EU zahteva jednoglasnu podršku svih 27 članica.

Najveći problem u Briselu pravi Mađarska koja već dugo blokira nove mere za finansiranje ukrajinske odbrane.

Moguće je da bi predstavljanje zajma kao sredstva za obnovu Ukrajine, umesto finansiranja ratnih aktivnosti, pomoglo da se prevaziđu političke blokade.

1/4 Vidi galeriju Zelenski se obraća naciji Foto: Printksrin

Hitnost situacije

Evropska komisija je svesna da Ukrajina upozorava da će joj novac ponestati već tokom prvih meseci sledeće godine.

Francuski predsednikEmanuel Makron izjavio je da će EU "narednih dana" usaglasiti rešenje koje će "osigurati finansiranje" i pružiti stabilnost Ukrajini.

1/7 Vidi galeriju Volodimir Zelenski i Emanuel Makron sporazum sa Francuskom o nabavci 100 ratnih aviona Rafal, u okviru nastojanja da ojača dugoročni vojni kapacitet zemlje za borbu protiv Rusije Foto: Christophe Ena / POOL/AP POOL

Mirovni pregovori i pitanje kontrole nad ruskom imovinom

Na duže vreme, reparacioni zajam se smatra jedinim održivim rešenjem, jer EU nema kapaciteta da Ukrajinu finansira direktnim grantovima. Zbog toga se pažljivo prati i novi zamah u mirovnim pregovorima koje podstiče Trampov tim.

Nacrt američkog mirovnog plana predviđa korišćenje zamrznute imovine za obnovu Ukrajine, ali su evropski zvaničnici izrazili nezadovoljstvo ranijim američkim predlozima da SAD profitiraju od korišćenja tih sredstava.