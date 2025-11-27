Slušaj vest

Prodavac u jednoj radnji u Maliju ispričao je za BBC kako su pripadnici ruske plaćeničke grupe Vagner, koji su se borili protiv džihadista u toj afričkoj zemlji, ubili ljude pred njim i pretili mu smrću i odsecanjem prstiju.

Ovo je jedno od nekoliko veoma sličnih svedočanstava koje je sakupio BBC u kojima je predstavljena taktika ruskih boraca dok vode operacije protiv islamističkih ustanika u ovoj zemlji Zapadne Afrike.

Ove metode osudile su organizacije za zaštitu ljudskih prava.

Vojna hunta je na vlasti u Maliju 2021. godine, i prisilila je francuske trupe da napuste zemlju, pošto su ih optužili za neuspeh u gušenju pobune.

Hunta je napravila zaokret ka Rusiji, zatraživši pomoć grupe Vagner, koja je u to vreme bila povezana sa Kremljom.

Vagner je u međuvremenu napustio zemlju, a njegove operacije je preuzeo Afrički korpus, koji potpada pod nadležnost ruskog Ministarstva odbrane.

Vagnerovci na Telegramu delili scene zločina

Neki od pripadnika Vagnera opisivali su vlastita nedela u grupi na Telegramu u koju se ulazi samo po pozivu, sve dok nije bio ugašen sredinom ove godine, kaže se u izveštaju koji je prošlog meseca objavio Evropski savet za međunarodne odnose.

Oni su tu „redovno delili fotografije i video snimke ubistava, silovanja, mučenja, kanibalizma i sakaćenja leševa nad navodnim pobunjenicima i civilima", dodaje se u izveštaju.

U junu je publikacija Afrika riport navela da se „infiltrirala" u kanal na Telegramu povezanim sa Vagnerom.

Vagnerovci sa gomilom tela ubijenih u Maliju Foto: Handout / AFP / Profimedia

Tamo je zatekla 322 video snimka i 647 fotografija zverstava, među kojima su i odsečene glave i iskopane oči, kao i objave „prepune rasizma".

Prodavac sa kojim smo razgovarali pobegao je iz Malija i sada živi u izbegličkom kampu sa druge strane granice u Mauritaniji.

U tekstu mu je ime promenjen u Ahmed, a promenjena su i imena svih žrtava navedenih u ovom tekstu zbog njihove bezbednosti.

Ahmedove muke

Ahmed je za BBC ispričao da su njegove muke započele kad su pripadnici Vagnera u avgustu 2024. godine stigli u radnju koju je vodio u centralnom gradu Nampali.

Uprkos tome što su bili redovne mušterije, želeli su da privedu njegovog šefa i optužili ga za saradnju sa džihadistima čije je prisustvo izraženo u regionu, rekao je Ahmed.

„Odveli su me do vozila, gurnuli me unutra i vezali mi ruke.

„Vagnerov vojnik je uzeo nož, stavio ga na moj prst i pitao me: 'Gde je vlasnik prodavnice?'

„Rekao sam mu da je on u glavnom gradu Bamaku.

„'Pogrešan odgovor', rekao mi je", dodaje.

Foto: Nicolas Remene / Zuma Press / Profimedia

Ahmed je rekao da su ga Vagnerovi ljudi, koji su komunicirali preko prevodioca, tada odveli u dobro utvrđenu vojnu bazu u Maliju, i ostavili ga u jednom hangaru.

„Ja i trojica Vagnerovih momaka bili smo u tom hangaru.

„Napunili su rezervoar vodom i tražili da skinem odeću.

„Nabili su mi glavu u vodu sve dok se skoro nisam ugušio i pao na zemlju.

„Onda su me gazili po grudima i počeo sam teško da dišem.

„Potom su mi ponovo porinuli glavu u vodu i pitali me drugi put za vlasnika prodavnice, a ja sam im rekao da je on u Bamaku", ispričao je Ahmed.

Mučenje je bilo ponovljeno i treći put, dodaje.

Stravično ubistvo Tuarega i Arapina

Ahmeda su potom ubacili u malu prostoriju za toalet, gde su bili i drugi meštani koje je poznavao - među njima i Husein.

Bio je toliko pretučen da ga isprva nisam prepoznao, kaže Ahmed.

„Četrdesetak minuta kasnije, doveli su Umara (još jednog poznanika).

„I on je bio u užasnom stanju. Mučili su ga.

„Spavali smo u tom toaletu i sledećeg jutra su nam doneli parče hleba i malu šolju kafe", dodaje.

Foto: HOGP/French Military

Ispričao je da su ga vratili u hangar, gde su mu ruski borci vezali zavoj oko lica i glave.

„Nisam mogao da vidim, nisam mogao da govorim. Ništa nisam čuo.

„Stavili su mi nož pod grlo i rekli prevodiocu da mi kaže da mi je ovo poslednja šansa.

„Ako im ne kažem istinu, odseći će mi glavu. Rekao sam prevodiocu da sam im preneo sve informacije koje sam imao", kaže.

Potom su mu skinuli zavoj i ubacili ga u kuhinju, gde je proveo noć sa dvojicom neznanaca - Tuaregom koji mu je ispričao da je priveden dok je čuvao stoku na ispaši a da mu nije rečeno zbog čega, i Arapinom koji je rekao da su ga pokupili dok je tražio svoje kamile, priseća se Ahmed.

Nomadski Tuarezi i arapske zajednice koje lutaju ogromnim pustinjama severnog Malija često se posmatraju sa podozrenjem.

Naročito otkako su tuareršku separatističku pobunu pre više od decenije preuzele džihadističke grupe, koje sada operišu uglavnom pod zastavom ogranka Al Kaide, Džamat Nusrat al-Islam val-Muslimin (JNIM).

Pošto je proveo noć sa njima, Ahmed je rekao da su ga vratili u hangar.

„Doveli su dvojicu ljudi, Tuarega i Arapina, i obezglavili ih u mom prisustvu", rekao je Ahmed.

Foto: HOGP/French Military

Pokušao da zadrži suze dok je pričao za BBC šta se dalje dešavalo.

„Prineli su jedno od tela bliže meni da osetim miris sveže krvi i rekli mi: 'Ako nam ne kažeš gde se nalazi vlasnik prodavnice, zadesiće te ista sudbina'."

Život mu je pošteđen tek pošto je komandant Vagnera pozvao oficira vojske Malija, koji ga je uverio da vlasnik radnje ne sarađuje sa džihadistima, dodaje on.

Komandant je potom došao u bazu i tražio da ga puste, kao i još jednog vlasnika radnje i Umara, priseća se.

„Bio sam 15 dana tamo. Potom sam odlučio da odem za Mauritaniju sa ženom i decom", kaže Ahmed.

Ministarstva odbrane Rusije i Malija ćute

BBC se obratio ruskom i malijskom Ministarstvu odbrane, ali oni nisu odgovorili do objavljivanja teksta.

Vagnerovi borci ne samo da su zlostavljali civile, već su i uneli „haos i strah" u malijsku vojnu hijerarhiju, prisilivši komandante na ćutanje, piše u avgustovskom izveštaju Sentri, grupe aktivista čiji je suosnivač holivudski glumac Džordž Kluni i bivši zvaničnik američke vlade Džon Prendergast.

U izveštaju je navedena i izjava malijskog zvaničnika koji je rekao da su Vagnerovi operativci „gori od Francuza."

„Oni misle da su moji ljudi gluplji od njih. Iz tiganja smo prešli pravo u vatru", piše u izveštaju.

Proglasivši misiju „uspešno završenom", uprkos pogoršanju bezbednosne situacije, Vagner je najavio da se povlači iz Malija u junu ove godine, dok su analitičari tvrdili da je većina njegovih boraca prebačena u Afrički korpus.

Senegalska stručna grupa Timbuktu procenjuje da od 70 do 80 odsto boraca Afričkog korpusa čine bivši pripadnici Vagnera.

„U stvarnosti je Afrički korpus nasledio Vagnerovu zaostavštinu kršenja ljudskih prava, u koja spadaju vansudska pogubljenja i činove torture", piše u izveštaju iz jula.

Broj zverstava opao sa dolaskom "manje predatorskog" Afričkog korpusa

Međutim, grupa za nadzor nasilja Akled saopštila je da rani trendovi sugerišu da je ponašanje Afričkog korpusa „manje predatorsko" od Vagnerovog.

„Broj incidenata sa namernim ubistvima civila ili masovnim zverstvima osetno je opao", rekao je Heni Nsaibia, Akledov viši analitičar za Zapadnu Afriku, za BBC.

Sukob je naterao više od 50.000 ljudi da odu u izbeglički kamp Mbera u Mauritaniji, prema agenciji za izbeglice Ujedinjenih nacija.

"Kada čujem ime Vagner..."

Među njima je bila i Bintu.

Pobegla je iz sela prošle godine sa petoro dece pošto je izrešetano telo njenog muža bilo bačeno u reku, dodaje ona.

Foto: X/@MyLordBebo

Meštani su joj rekli da je on bio iznova pogođen hicima dok je jahao konja.

„Ko će se starati o mojoj deci? Ko će se starati o meni?", pita se dok metlom briše malu površinu ispred njenog doma u kampu.

„Kad čujem ime Vagner, osećam se traumatizovano. Osećam strah. Mrzim reč Vagner zato što su mi doneli samo žalost.“

Jusufu pretili da će ga baciti u bunar

U tamnoplavom odećom i sa belim turbanom, Jusuf, takođe izbeglica, sedi je ispod nadstrešnice, dok se u njegovim očima ogledala trauma njegovih iskustava, kad se BBC sreo s njim.

Prisetio se kako su on i njegovi prijatelji čuvali stoku blizu mauritanske granice i zastali kraj bunara da uzmu sveže vode kad su videli oblak prašine u daljini.

Foto: AP/Sophie Garcia

Jusuf kaže da je vozilo jurilo ka njima i ispostavilo se da su u njemu Vagnerovi borci, koji su počeli da ih tuku bez ikakvog razloga - što je iskustvo koje je nekoliko izbeglica prenelo BBC-ju.

Jusuf se prisetio da ga je jedan od Vagnerovih boraca ščepao i pretio da će ga „baciti u bunar" ali je drugi intervenisao i sprečio ga da to uradi.

Rekao je da su on i njegovi prijatelji potom bili strpani u različita vozila, od kojih je svaka nosila tri Vagnerova operativca.

„Dok smo se vozili, tukli su me čitavim putem, šutirali me, pritiskali čizmama lice i glavu, udarali me u grudi, ne znam šta se dogodilo sa našom stokom."

"Turirali motor u nos mom prijatelju, shvatili da je mrtav"

Zajedno sa njegovim prijateljima, odveden je u vojni kamp severno od grada Lere, gde kaže da su bili mučeni.

„Došao je čovek sa metalnom šipkom. Tukao nas je toliko jako da sam mislio da ću umreti.

„Vezali su nam ruke razdvojeno da ne možemo da mrdnemo, udarali nas jako po butinama i nogama da ne bismo mogli da pobegnemo", dodaje.

Jusuf kaže da su ih onda odveli u kancelariju, gde se nasilje nastavilo sve dok nisu izgubili svest.

Foto: Youtube/VICE News/Shutterstock

Kad je došao svesti, dodaje, otkrio je da su mu ruke vezane za ruke jednog od njegovih prijatelja.

„Potom su doneli motocikl uz moje lice i turirali motor i duvali izduvne gasove u moj nos da bi me skroz probudili.

„Isto su uradili mom prijatelju, ali on nije reagovao.

„Tad su shvatili da je mrtav."

Jusuf kaže da ne zna šta se dogodilo sa telom njegovog prijatelja, ali su on i njegovi drugi prijatelji bili pušteni - ponovo, bez obrazloženja.

Okupili i mučili ljude na fudbalskom terenu

Pre njegovog skustva, Ahmed tvrdi da je video kako Vagner čini masovne zločine, kao kada su grad Nampala i okolna sela bili pod opsadom.

Bio je među stanovnicima koji su bili prisiljeni da se okupe na fudbalskom terenu, kada su pripadnici Vagnera pokušavali da identifikuju čoveka koji je, navodno, koristio satelitski telefon, kaže Ahmed.

„Prozvali su Sikoa Cisija. Bio je to samo neki nasumični čovek koji je nosio tradicionalni šešir.

„Skinuli su mu odeću i napunili bure s vodom i držali ga za noge. Potom su mu porinuli glavu u bure sve dok nije izgubio dah" rekao je Ahmed.

Dok su malijski vojnici samo gledali, Vagnerovi borci su doneli lopate na fudbalski teren da zaplaše, dodao je Ahmed.

Pošto su čitav dan bili na jakom suncu, stanovnici su pušteni - osim jednog koji je odveden i o kome se dalje gubi trag, kaže on.

Ahmed kaže da želi da Vagnerovi borci budu „izvedeni pred lice pravde i da odgovaraju za nedela koja su počinili.