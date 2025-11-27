Slušaj vest

Poznata austrijska influenserka Stefani Piper nije se pojavila na fotografisanju u ponedeljak, 24. novembra, i od tada joj se gubi trag. Zabrinuti fotograf je odlučio da ode u njen stan u Gracu kako bi proverio da li je sve u redu, ali su ga mrlje krvi koje je video u stanu nestale influenserke prestravile.

U stanu ga je dočekao njen povremeni dečko, Slovenac Peter M. (31), za koga se kaže da je neuspešni amaterski igrač pokera koji takođe radi kao obezbeđenje, i pustio ga unutra, javili su austrijski mediji. Fotograf je potom brzo pozvao policiju, koja je stigla na mesto događaja i pronašla Stefanin telefon u žbunju.

Druga prijava usledila je od komšija koje su tokom vikenda čule "glasne zvukove" iz njenog stana, a policija je kasnije pročitala njene poslednje jezive poruke. "Nešto puzi po stepenicama", rekla je prijateljici putem WhatsApp aplikacije, dodajući da koga god da je videla izgleda kao "mračna figura".

Stefani (32) je poslednji put viđena 23. novembra u 7.00 na povratku iz noćnog kluba gde je bio njen dečko, ali lokalni mediji su preneli da se tamo nisu videli. Uzela je taksi kući da bi odvela svog zlatnog retrivera u jutarnju šetnju. Dok se vraćala u svoj stan, poslala je poslednje poruke prijateljici. Njen komšija je rekao da je i on video Petera na stepenicama u vreme njenog nestanka.

Njen dečko je uhapšen na slovenačkoj granici od njenog nestanka, a njegov crveni "Golf" je pronađen izgoreo u blizini Šentilja. Navodno nije mogao da objasni zašto mu je automobil goreo kada ga je slovenačka policija uhapsila. Trenutno je u pritvoru i čeka saslušanje.

Slovenačna policija je saopštila da se istražuju još dva muškarca, Peterov brat i očuh, a psi tragači su poslati u kuću Peterove bake da pretraže njenu baštu.

Čila Legenštajn, majka nestale influenserke, u međuvremenu je uputila javni apel za bilo kakve informacije koje bi mogle pomoći u pronalaženju njene ćerke.