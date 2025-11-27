Slušaj vest

"Razne stvari se dešavaju", rekao je nedavno u Beloj kući Donald Tramp kada ga je novinarka pitala zašto je ugostio čoveka poveznog sa svirepim ubistvom novinara Džamala Kašogija 2018. godine. Taj čovek je Mohamed bin Salman, prestolonaslednik Saudijske Arabije, koji sada lobira kod Trampa da bi ‎Sjedinjene Države uvele sankcije Ujedinjenim Arapskim Emiratima, optuživši ih - ili bar implicirajući - da učestvuju u sukobima u Sudanu. Paradoksalno, upravo su Emirati spasavali Bin Salmana kada je bio u epicentru skandala oko Kašogija, čije je raskomadano telo bilo spakovano u pet kofera.

Mohamed bin Salman je posetio nedavno Belu kuću i imao niz sastanaka sa američkim predsednikom Donaldom Trampom. U njegovu čast priređena je i svečana večera, a mnogi su te prizore gledali u šoku.

Nož u leđa

U vreme kad se cela svetska javnost digla protiv Saudijske Arabije zbog ubistva kritičkog novinara Kašogija, Emirati su, pod vođstvom Mohameda bin Zajeda al Nahjana, stali na stranu Rijada. Gest je u to vreme bio tumačen kao poziv na stabilnost i prevenciju šire destabilizacije regiona.

Bin Zajed je, štaviše, odigrao značajnu ulogu u tome da Saudijsku Arabiju i Bin Salmana relativno brzo izvuče iz diplomatske i političke izolacije posle svirepog ubistva novinara koje je izazvalo potres u svetu. Danas, međutim, saudijski prestolonaslednik, prema izvorima svetskih medija, uzvraća uslugu tako što lobira kod Trampove administracije kako bi ‎Sjedinjene Države uvele sankcije upravo - Emiratima!

Ovaj manevar ima dvostruku vrednost za Rijad: s jedne strane, vraća Emirate iz pozicije partnera u mračnim vremenima u ulogu potencijalnog spoljnopolitičkog tereta. S druge strane, koketira s Vašingtonom kako bi preusmerio američku politiku prema zaleđima Persijskog zaliva, u kontekstu promenljivih američkih globalnih interesa i trgovinsko-investicionih aranžmana.

- On (Bin Salman) vidi priliku da zavadi Trampa i Mohameda bin Zajeda - rekao je za "Middle East Eye" zapadni zvaničnik upoznat sa planovima za razgovor o Sudanu.

Povratak na klizav teren

Sada se postavlja pitanje: da li je Bin Salman zaista zabrinut zbog uloge Emirata u Sudanu, ili se radi o strateškoj igri preuređivanja regionalnih odnosa, u kojima je poništavanje starih dugovanja samo jedan od koraka?

Znajući Trampa i njegovu prioritizaciju biznisa i brzog profita, ovo lobiranje u Beloj kući, uz očigledno političko pranje reputacije i utišavanje kritičkih glasova, moglo bi da sugeriše i da pravila igre postavljaju finansijski interesi, strateške ambicije i unutrašnji rivaliteti u Zalivu, umesto odgovornosti i transparentnosti.

Region koji je vekovima poznat po previranjima tako je ponovno zakoračio na klizav teren.

Umešanost u ubistvo Džamala Kašogija

Ako je Bin Salman zbog nečega poznat svetskoj javnosti, to je ubistvo saudijskog novinara Džamala Kašogija. Ubijen je oktobra 2018. u saudijskom konzulatu u Istanbulu, a brojne istrage ukazuju na organizovanu akciju saudijskih agenata.

Džamal Kašogi Foto: EPA/Profimedia

Čak je i CIA, što su novinari u Beloj kući i pomenuli tokom sastanka Trampa i Bin Salmana, utvrdila da je saudijski prestolonaslednik imao ključnu ulogu u naređivanju ubistva Kašogija.

Istraga turskih vlasti i kasniji američki i UN izveštaji doveli su do sledeće rekonstrukcije:

- pre Kašogija je u konzulat stigao tim od 15 saudijskih agenata

- Kašogi je uhapšen odmah po ulasku

- ubrzo je zadavljen

- njegovo telo je iskasapljeno i uklonjeno iz zgrade u pet kofera

- telo nikada nije nađeno.

Turske obaveštajne službe su objavile audio snimke koji su navodno zabeležili deo ubistva, uključujući raspravu i zvuke fizičkog obračuna.

Saudijska Arabija i sam Bin Salman negiraju da je prestolonaslednik direktno naredio ubistvo, ali više obaveštajnih i međunarodnih istraga ukazuju na suprotno.

CIA je zaključila da je vrlo verovatno da je Bin Salman odobrio operaciju, jer nijedna akcija protiv disidenata ne može biti sprovedena bez njegovog znanja. Više članova tima za likvidaciju pripadali su njegovoj ličnoj gardi i obezbeđenju.

Zašto je ubijen Kašogi

Kašogi je bio jedan od najistaknutijih kritičara Mohameda bin Salmana i njegovog obračuna sa neistomišljenicima. Neretko je kritikovao prestolonaslednika zbog rata u Jemenu, masovnih hapšenja i gušenja slobode govora u Saudijskoj Arabiji.

Bio je simbol protivljenja širenja moći jednog princa i to ga je, prema brojnim istragama, učinilo metom za Bin Salmana.

Sada, isti čovek kog američka obaveštajna agencija sumnjiči za umešanost u ubistvo, sedi u Beloj kući i biva "najdraži gost" predsednika.

Posle Kašogijevog ubistva Tramp je javno umanjio važnost CIA izveštaja o svireposti tog zločina i fokusirao se na to da ne uništi ekonomske i strateške veze, što je stvorilo politički prostor za ponovni zagrljaj sa Rijadom.

Saudijska Arabija je kupac američkog naoružanja i ključni igrač u regionu. Bin Salman je i sada obećao velike investicije i projekte, što Trampu donosi ekonomsku korist koju on i inače teško odbija - bez odbira na moralne stranputice.