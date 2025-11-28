GRČKA NEĆE DA IZRUČI MAKEDONCIMA ČOVEKA OSUĐENOG ZA UBISTVO: Sud u Solunu pojasnio da je slučaj zastareo. Da li je?
Grčka neće izručiti Severnoj Makedoniji makedonskog državljanina, traženog evropskom poterniciom zbog ubistva od pre 28 godina, javila je danas agencija MIA. Kako se navodi, Sud u Solunu je odlučio da Grčka tog makedenskog državljanina, koji je uhapšen krajem maja ove godine u grčkom gradu Katerini, ne izruči u Severnu Makedoniju zbog zastarelosti slučaja.
Odbacivanjem zahteva za ekstradiciju, solunske sudije su odlučile i da mu ukinu pritvor.
Ubistvo, zbog kojeg je šezdesetogodišnjak tražen evropskom poternicom, dogodilo se u Severnoj Makedoniji u novembru 1997. godine, a žrtva je bio 37-godišnji makedonski državljanin.
Počinilac je tada osuđen na 15 godina zatvora, ali je pobegao u Grčku, a pre šest meseci je uhapšen je u Kateriniju.
Prema sudskom slučaju i dokumentima makedonskog tužilaštva, kako prenosi grčka agencija ANA-MPA, 60-godišnjak je namerno izazvao saobraćajnu nesreću, a kada je žrtva izašla iz vozila da vidi štetu, pucao je i ubio je, dok je godinu dana kasnije održano suđenje.
Pred solunski sudom je objasnio da je nakon puštanja iz pritvora pobegao i preselio se u Grčku i da sada ima posao sa iznajmljivanjem soba u oblasti Pijerije.
Preko svojih advokata je izjavio da je u tom periodu služio u ličnom obezbeđenju tadašnjeg makedonskog predsednika Kira Gligorova, i da je bio meta iz političkih razloga.
Prema njegovim tvrdnjama, bio je u pritvoru 90 dana, nakon čega je pušten na slobodu, a zatim je pobegao sa pasošem koji su mu izdale vlasti njegove zemlje i preselio se u Grčku.
