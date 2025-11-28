Slušaj vest

Grčka neće izručiti Severnoj Makedoniji makedonskog državljanina, traženog evropskom poterniciom zbog ubistva od pre 28 godina, javila je danas agencija MIA. Kako se navodi, Sud u Solunu je odlučio da Grčka tog makedenskog državljanina, koji je uhapšen krajem maja ove godine u grčkom gradu Katerini, ne izruči u Severnu Makedoniju zbog zastarelosti slučaja.

Odbacivanjem zahteva za ekstradiciju, solunske sudije su odlučile i da mu ukinu pritvor.

Ubistvo, zbog kojeg je šezdesetogodišnjak tražen evropskom poternicom, dogodilo se u Severnoj Makedoniji u novembru 1997. godine, a žrtva je bio 37-godišnji makedonski državljanin.

Počinilac je tada osuđen na 15 godina zatvora, ali je pobegao u Grčku, a pre šest meseci je uhapšen je u Kateriniju.

Prema sudskom slučaju i dokumentima makedonskog tužilaštva, kako prenosi grčka agencija ANA-MPA, 60-godišnjak je namerno izazvao saobraćajnu nesreću, a kada je žrtva izašla iz vozila da vidi štetu, pucao je i ubio je, dok je godinu dana kasnije održano suđenje.

Pred solunski sudom je objasnio da je nakon puštanja iz pritvora pobegao i preselio se u Grčku i da sada ima posao sa iznajmljivanjem soba u oblasti Pijerije.

Preko svojih advokata je izjavio da je u tom periodu služio u ličnom obezbeđenju tadašnjeg makedonskog predsednika Kira Gligorova, i da je bio meta iz političkih razloga.

Prema njegovim tvrdnjama, bio je u pritvoru 90 dana, nakon čega je pušten na slobodu, a zatim je pobegao sa pasošem koji su mu izdale vlasti njegove zemlje i preselio se u Grčku.