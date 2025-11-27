Slušaj vest

Američki mirovni plan za rešavanje sukoba u Ukrajini mora da precizira svaki detalj, rekao je beloruski predsednik Aleksandar Lukašenko novinarima u Biškeku, javlja beloruska novinska agencija BelTA.

"Juče smo Vladimir Vladimirovič i ja detaljno razgovarali o ovom pitanju. Koliko ja razumem, i on i ja trenutno vidimo nacrt koji nije konačan i, takoreći, nezvanični nacrt. Kada bude predat Rusima zvaničnim kanalima, onda možemo da razgovaramo o konkretnim pitanjima. Ali danas sam rekao da je plan izvodljiv. I Putin priznaje da je to dobra osnova za pregovore", rekao je Lukašenko.

On je rekao da je primetio da je plan sastavljen na brzinu:

"Nadam se da se Trampov tim neće uvrediti, ali plan je sastavljen na brzinu. Ne želim da kažem da je potpuno traljavo, ali je sastavljen u žurbi. Potrebno ga je predstaviti u svarljivom obliku. Bez širokog tumačenja, da sve bude konkretno. Ako se rešavaju bilo kakva teritorijalna pitanja, onda sve mora biti prepisano do metra, kilometra. Koje trupe, gde su trupe, ko treba da bude tamo, ko ne treba da bude tamo", rekao je Lukašenko.

Foto: BETA MILOS MISKOV, AP Julia Demaree Nikhinson

Prema njegovim rečima, generalno, Amerikanci su uradili ogroman posao.

Istovremeno, Lukašenko je komentarisao nekoliko izjava stručnjaka i novinara koji kažu da su SAD, na primer, uzele u obzir zahteve Rusije, dok se ukrajinski zahtevi, obrnuto, ne uzimaju u obzir.

U tom smislu, predsednik Belorusije je napomenuo da se Donald Tramp, ne samo sastao sa Vladimirom Putinom u Enkoridžu na Aljasci, već je imao i mnogo sastanaka sa Volodimirom Zelenskim i evropskim liderima.