Na Forumu o bezbednosti u Halifaksu, ruski disident i kritičar Vladimira Putina održao je besan govor.

Svetski šampion u šahu, rođen u bivšem Sovjetskom Savezu i koji živi sa porodicom u Njujorku, kritikovao je kurs koji su zauzeli američki predsednik Donald Tramp (79) i ceo Zapad po pitanju rata u Ukrajini.

- Ovo je najbolji ishod kojem se Putin mogao nadati. Nema jasnoće. Nema odlučnosti - rekao je besni Kasparov.

Gari Kasparov je nastavio da negoduje: "Nije stvar u tome koliko oružja imate. Nije stvar u municiji. Radi se o tome da li ste spremni da se borite i umrete za slobodu."

Što se tiče NATO brigade koju predvodi Kanada u Letoniji, disident je oštro rekao:

- Da, lepo je što NATO ima brigadu koju predvode Kanađani u Letoniji. Ali kakva su im naređenja ako ruske trupe pređu granicu? Hoće li pucati? Svi ​​znamo odgovor! Pregovori će trajati zauvek. Nema jasnoće. Nema odlučnosti.

- NATO je sada samo četiri slova na papiru - rekao je rezignirani Kasparov.

Kasparov je oštro kritikovao sporazum o Ukrajini čiji je glavni kreator američki pregovarač i Trampov saveznik za nekretnine Stiv Vitkof (68) i direktno napao američkog predsednika.

On je takođe optužio da je mirovni sporazum ustvari "transakcija nekretninama", osmišljena da obogati Trampovu porodicu i istovremeno "proda budućnost Ukrajine".

Tramp bi mogao imati finansijske koristi od sporazuma sa Rusijom, smatra Kasparov.

Kasparov je pitao publiku:

- Kako možemo ozbiljno da razgovaramo o prisiljavanju Ukrajine da demontira odbranu koja bukvalno štiti Evropu? Slavimo NATO. Ali budimo iskreni: NATO trenutno nije jak. NATO jedva da više postoji. To su samo četiri slova na papiru.

Foto: Vesa Moilanen / imago stock&people / Profimedia

- Jedini razlog zašto danas možemo da sedimo ovde i udobno razgovaramo o NATO-u je taj što Ukrajina umire svakog minuta. Da Ukrajina nije izdržala, ruski tenkovi bi već bili u Poljskoj.

Rusija želi da uništi slobodnu Evropu ovim ratom. Skoro četiri godine Ukrajina je jedina zemlja koja vodi rat u Evropi, tvrdi on.

Uprkos tome, još uvek se diskutuje o tome da li Ukrajina treba da se pridruži NATO - iako je, prema Kasparovu, to jedina nacija koja ispunjava svrhu saveza.

Bezbednosni forum u Halifaksu, u Kanadi, svake godine okuplja više od 300 ličnosti iz politike, vojske, biznisa, akademske zajednice i medija iz preko 70 zemalja kako bi razgovarali o najhitnijim bezbednosnim pitanjima sa kojima se suočava međunarodna zajednica. Među ovogodišnjim učesnicima bili su ministri odbrane Kanade, Švedske, Holandije, Letonije, Estonije i Kolumbije.