Kinesko ministarstvo odbrane saopštilo je u četvrtak da će Japanplatiti "bolnu cenu ako izađe iz okvira" po pitanju Tajvana, reagujući na planove Tokijada postavi rakete na ostrvu udaljenom oko 100 km od obale Tajvana.

Ova izjava dolazi usred najteže diplomatske krize između dve zemlje poslednjih godina, nakon što je japanska premijerka Sanae Takaiči ovog meseca rekla da bi hipotetički kineski napad na Tajvan mogao da izazove vojni odgovor Japana.

Raketna jedinica na ostrvu blizu Tajvana

Japanski ministar odbrane, Šindžiro Koizumi, izjavio je u nedelju da planovi za raspoređivanje jedinice srednjeg dometa zemlja–vazduh u bazi na ostrvu Jonaguni, na oko 110 km istočno od Tajvana, "stabilno napreduju".

Na pitanje o toj odluci, koju je kinesko Ministarstvo spoljnih poslova već ranije kritikovalo, kinesko Ministarstvo odbrane ponovilo je da je "rešavanje tajvanskog pitanja unutrašnja stvar Kine" i da se to Japana ne tiče.

Podsetili su i na japansku kolonijalnu upravu nad Tajvanom od 1895. do kraja Drugog svetskog rata 1945. godine.

Peking tvrdi: Japan nije naučio lekcije iz prošlosti

- Japan ne samo da se nije duboko zamislio nad svojim ozbiljnim zločinima tokom agresije i kolonijalne vladavine nad Tajvanom, već sada, uprkos svetskom mnjenju, gaji iluzije o vojnoj intervenciji u Tajvanskom moreuzu - rekao je portparol Đijang Bin.

- Narodnooslobodilačka vojska ima snažne sposobnosti i pouzdana sredstva da porazi svakog neprijatelja koji pokuša invaziju. Ako japanska strana pređe tu liniju makar pola koraka i sama sebi stvori problem, neminovno će platiti bolnu cenu - dodao je on.

Tajvan odgovorio Pekingu

Odmetnuto ostrvo Tajvan odbacuje kineske tvrdnje i poručuje da "samo narod Tajvana može da odlučuje o svojoj budućnosti".

Laj Čing Te, samoproklamovani predsednik ostrva, ove nedelje je predstavio planove da se potroši dodatnih 40 milijardi dolara na odbranu tokom narednih osam godina. Kina je to kritikovala kao rasipanje novca koje će "samo uvesti Tajvan u katastrofu".

Portparol Saveta za odnose sa kopnom iz Tajpeja, Lijang Ven Ćie, odgovorio je da je "kineska potrošnja na odbranu daleko veća od tajvanske."

- Da Kina polaže veći značaj na mir u moreuzu, taj novac bi mogao biti uložen u unapređenje ekonomije i života ljudi na kopnu. Dve strane ne bi bile u ovako zategnutoj situaciji, to bi svima koristilo - rekao je on.

Rastuće tenzije u regionu