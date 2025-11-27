Slušaj vest

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski uputio je javnu, direktnu poruku predsedniku SAD Donaldu Trampu u danu kada je trebalo da mu "istekne rok" da se izjasni za mirovni plan u Ukrajini.

Tramp je, u međuvremenu, odustao od svog ultimatuma, što je navelo Zelenskog da mu se danas direktno obrati i to na društvenim mrežama.

Ukrajina evakuiše porodice sa decom iz grada Družkivke u Donbasu nakon velikog ruskog prodora na frontu

- Želim srećan i blagosloven Dan zahvalnosti predsedniku SAD Donaldu Trampu, prvoj dami Melaniјi Tramp, i celom američkom narodu. Duboko cenimo svu podršku koјa јe spasila mnoge živote u Ukraјini i koјa nam svakoga dana pomaže da branimo našu nezavisnost - napisao je Zelenski na Iksu.

- Veoma nam јe drago što su naši odnosi konstruktivni i raduјemo se daljem pozitivnom napretku u diplomatiјi, kako bismo konačno i zauvek okončali ruski rat protiv našeg naroda. Iskreno se nadamo da će dostoјanstven mir i zagarantovana bezbednost postati naše zaјedničko dostignuće - naveo je još Zelenski.

Poslednjih desetak dana intenzivno se priča o mirovnom planu za Ukrajinu, a nedugo nakon što je plan procurio u medije, predsednik SAD je rekao da je Ukrajini dao ultimatum da se o planu izjasne do Dana zahvalnosti, odnosno do danas.

Zelenski stigao u Belu kuću

Međutim, pre dva dana Donald Tramp je rekao da "Ukrajina nema nikakav rok da prihvati prvobitno sastavljen predlog od 28 tačaka".

- Rok za mene je kad bude gotovo - rekao je Tramp 25. novembra novinarima u avionu Air Force One.

Melanija Tramp u prazničnom izdanju Foto: RS/MPI / Capital pictures / Profimedia, MediaPunch / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia, Joey Sussman/ZUMA Press Wire / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Dodao je da američki pregovarači postižu napredak u razgovorima i sa Moskvom i sa Kijevom, navodeći da je Rusija pristala na "neke ustupke", iako nije izneo detalje.

(Kurir.rs/Telegraf.rs/Preneo: V.M.)

