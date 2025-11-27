Slušaj vest

Ajkula je ubila ženu i ozbiljno povredila muškarca koji su jutros išli na plivanje kod nacionalnog parka na istočnoj obali Australije, saopštila je policija.

Stručnjaci kažu da ajkula retko napada više od jedne osobe.

Napad se dogodio u nacionalnom parku Kraudi bej, koji je poznat po kampovanju, ribolovačkim mestima i stazama za pešačenje, na oko 350 kilometara severno od Sidneja.

Plaže u toj oblasti i severno od mesta napada zatvorene su za kupače na neodređeno vreme, rekao je šef policije, inspektor Timoti Bajli.

Hitne službe dobile su da su dve osobe u srednjim dvadesetim godinama ujedene od ajkule u 6.30 ujutru, rekao je Bajli.

On je odbio da detaljno opisuje povrede ili okolnosti napada.

Očevidac je pomogao paru na plaži pre nego što su stigli bolničari, ali je žena preminula na licu mesta.

Muškarac je helikopterom prevezen u bolnicu, a bolničar Džoš Smit rekao je da je njegovo stanje ozbiljno, ali stabilno.

Smit je rekao da je prva pomoć koju je pružio očevidac možda sprečila drugu smrt.

"Zaista želim da pohvalim očevicu na plaži koji je pritisnuo muškarčevu nogu, što je očigledno potencijalno spasilo njegov život i omogućilo hitnoj pomoći da dođe do njega i pruži prvu pomoć,” rekao je Smit.

Medijski izveštaji navode da su napadnute osobe bile evropski turisti.

Naučnici su utvrdili da je par napala velika bik-ajkula, saopštila je vlada Novog Južnog Velsa.

Pet udica sa mamcem postavljeno je kod Kajlies Biča u pokušaju da se uhvati ajkula, navela je vlada.