Sud u Rusiji danas je osudio osam osoba na doživotni zatvor zbog umešanosti u eksploziju koja je 2022. delimično uništila most koji povezuje Rusiju sa Krimom.

Na suđenju u Rostovu na Donu, na jugu Rusije, osmorica muškarca osuđeni su kao pripadnici "organizovane kriminalne grupe".

Ta grupa je formirana, kako je saopšteno, da "izvrši napad" na Krimski most, u kojem je stradalo pet ljudi, saopštio je regionalni vojni sud.

Na suđenju, koje je bilo zatvoreno za javnost, optuženi su se izjasnili da nisu krivi.

U oktobru 2022, eksplozija je teško oštetila most preko Kerčkog moreuza koji spaja Rusiju sa ukrajinskim poluostrvom Krim, anektiranim 2014. godine Most preko Kerčkog moreuza ima ogromni strateški značaj za Moskvu.