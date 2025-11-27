Slušaj vest

Influenserka Stefani Piper (32) iz Graca je nestala. Nakon što je u Sloveniji uhapšen njen povremeni dečko, policija je privela još dve osobe iz njegove porodice - brata i očuha. Raste strah od najgoreg ishoda u slučaju koji je potresao Austriju, piše Krone.

Poznatoj influenserki gubi se svaki trag od nedelje ujutro. Nakon povratka s božićne zabave oko 7 sati, prijateljici je poslala poruku da je sigurno stigla kući. Kasnije tog dana, u rano poslepodne, trebala je da se pojavi na fotografisanju u centru Graca, ali nije se pojavila. Njen nestanak prijavljen je policiji u večernjim satima.

Događaji su se posle prijave odvijali filmskom brzinom. Već u noći na ponedeljak, u pograničnom području između Štajerske i Slovenije, uhapšen je njen 31-godišnji dečko Peter M., s kojim je godinama bila u povremenoj vezi. Sumnje su se pojačale kada je njegov crveni Golf pronađen spaljen na parkiralištu kasina Mond uz granični prelaz Šentilj.

Istražitelji veruju da je time pokušao da prikrije tragove zločina, ali nestaloj ženi i dalje nema ni traga. Osumnjičeni Slovenac trenutno se nalazi u pritvoru u svojoj zemlji, a juče se odlučivalo o mogućem izručenju. Slovenačke vlasti juče su sprovele pretragu kuće njegove babe pa su pretraživale i šume u pograničnom području.

Usledio je novi šok kada je portparol Državnog tužilaštva u Gracu Arnulf Rumpold potvrdio da su uhapšena još dvojica muškaraca. Sumnja se da su brat i očuh bivšeg dečka takođe povezani s nestankom mlade žene.

U međuvremenu, komšija 32-godišnjakinje potvrdio je da je video osumnjičenog dečka na stubištu njene zgrade u Gracu otprilike u vreme nestanka, što otvara mogućnost da ju je tamo čekao u zasedi. Istraga je u toku.

Slovenački mediji objavili nove detalje

"Slovenske novice" objavile su više detalja o slučaju.

- Neki čudak je na stubištu - napisala je navodno Stefanina prijateljica na Vocapu u sedam ujutro i dodala da je ispred svog stana videla "tamnu figuru". To je njena poslednja poznata poruka.

Budući da se dan kasnije nije pojavila na poslu, zabrinuti kolega fotograf otišao je do njenog stana. Vrata mu je otvorio upravo Peter M., kojeg mediji opisuju kao neuspešnog amaterskog igrača pokera i povremenog pripadnika obezbeđenja.

Fotograf je u stanu navodno uočio krvave mrlje na zidovima, što ga je šokiralo te je odmah nakon odlaska pozvao policiju.

Policajci su kasnije pronašli mobilni influenserke bačen u obližnjem grmlju, a kasnije, u blizini kasina u Šentilju i zapaljeni crveni Golf za koji se veruje da pripada Peteru M. Slovenačka policija danas je potvrdila da je uhapsila 31-godišnjeg vlasnika tog vozila.

Policija ne isključuje najgore

- U blizini automobila lociran je vlasnik vozila, slovenački državljanin sa stalnim prebivalištem u Austriji, za kojeg je prikupljanjem obaveštenja utvrđeno da ga austrijski bezbednosni organi sumnjiče za umešanost u nestanak njegove bivše partnerke, 31-godišnje žene, državljanke Austrije - izjavila je Anita Kovačič iz mariborske policijske uprave.

Peter M. nije mogao da objasni kako mu se zapalio automobil pa je prekjuče uhapšen i sada čeka odluku o izručenju Austriji.

U međuvremenu istraga se proširila i na njegovog brata i očuha. Podsetimo, komšija nestale devojke potvrdio je da je osumnjičenog video na stubištu otprilike u vreme nestanka, što otvara mogućnost da ju je čekao u zasedi.

Cisila Legenštajn, majka influenserke, uputila je javni apel za pomoć u potrazi.

- Moja ćerka je nestala od nedelje ujutro. Svaka korisna informacija biće finansijski nagrađena. Molimo vas, pomozite mi da pronađem moju ćerku - poručila je.