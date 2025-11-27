Slušaj vest

Francuska će od sledećeg leta postepeno uvesti novu, dobrovoljnu vojnu službu namenjenu mladima od 18 i 19 godina, izjavio je predsednik zemlje Emanuel Makron.

Program će trajati 10 meseci i obuhvatiće mesečnu početnu obuku, a vonici će služiti vojsku isključivo na teritoriji Francuske, preneo je BFM.

Makron je naglasio da je cilj nove nacionalne službe jačanje odbrambene spremnosti.

- Nacionalna služba se tiče nacionalne teritorije, jer se radi o mobilizaciji da se branimo - rekao je francuski predsednik kada je stigao u pešadijsku brigadu u Izeru.

Prema njegovim rečima, mladi će se prijavljivati dobrovoljno tokom Dana državljanstva i odbrane, a program će biti "čisto vojni".

Makron je precizirao da Parlament, u slučaju velike krize, može da odobri mobilisanje dodatnih mladih ljudi čije su veštine prethodno evidentirane.

On je, međutim, istakao da bi takva situacija bila "izuzetak".

Makron je ocenio da povratak na nekadašnju obaveznu vojnu službu nije rešenje, poručivši da "zemlja ne može da se vrati u vreme regrutacije, ali da je potrebna mobilizacija".

On je naglasio da veruje u spremnost mladih da se angažuju.

- Mladi ljudi žude za slobodom i posvećenošću. Postoji generacija spremna da ustane za otadžbinu - kazao je Makron.

