Slušaj vest

Ruski predsednik Vladimir Putin boravi u trodnevnoj diplomatskoj poseti Kirgistanu, odakle je poručio kada će se završiti rat u Ukrajini.

"Kada se ukrajinske trupe budu povukle sa okupiranih teritorija", odgovorio je Putin novinarima u Biškeku.

On je zapretio da, ukoliko se ukrajinska vojska ne povuče sa određenih teritorija, Rusija će to postići, kako je rekao, "vojnim sredstvima".

Takođe, ruski lider je rekao da su SAD i Ukrajina nakon pregovora u Ženevi u nedelju i ponedeljak odlučile da svih 28 tačaka Trampovog plana treba podeliti na četiri dela.

"Sve nam je to preneto. Uopšteno govoreći, saglasni smo da se ovo može koristiti kao osnova za budući sporazum. Rusija je spremna da razgovara sa Amerikom o pitanjima strateške stabilnosti", istakao je Putin.

1/14 Vidi galeriju Vladimir Putin Foto: Grigory Sysoev / Sputnik / Profimedia, Printskrin Youtube

Dodao je i da se ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov sprema za susret sa američkim kolegama.

"Možda, ako sprovedemo sve predloge koje smo dobili na listi koju nam je dala američka administracija, mogu se pojaviti uslovi za bilateralne kontakte. Ali je prerano govoriti o tome", poručio je Putin.

Ruski lider je rekao da je Rusiji potrebno međunarodno prizanje njenih odluka o Ukrajini.

Upitan da prokomentariše razgovor Trampovog izaslanika Stiva Vitkofa i ruskog kolege Jurija Ušakova, Putin je postavio pitanje: "Šta je Vitkof trebalo da radi? Da nas vređa?"

Povratak u G8 moguć, ali pod određenim uslovima

Kada je reč o mogućem povratku Rusije u G8, što je deo evropskog plana za rešavanje sukoba u Ukrajini, Putin je rekao da je to moguće, ali pod određenim uslovima.

Pre toga, Putin je ocenio, "što se tiče G7 ili G8", da Rusija nije ni tražila da se priključi tamo.

"Bili smo jednom pozvani tamo, tako smo i ušli u tu grupu", istakao je Putin, ali je i upozorio:

"U trenutnoj situaciji, ne mogu baš da zamislim da ćemo direktno komunicirati sa zemljama G7. Možete li to uopšte da zamislite? Dakle, stigli su, rekli 'zdravo', a sada ćemo da se namrštimo i da se gledamo?"

"Nećete nas u G8? Hvala bogu"

On je rekao da je svestan da druge zemlje ne žele da vide Rusiju u toj organizaciji i "hvala bogu na tome".

"Imajte na u mu da sam, i pre tragičnih događaja u Ukrajini, prestao da putujem (na sastanke G8). Kada su počeli događaji u Ukrajini, rekli su - pa, ne očekujemo vas. Hvala bogu", naglasio je Putin.

1/8 Vidi galeriju Donald Tramp Vladimir Putin Aljaska sastanak Foto: Printskrin Youtube, Julia Demaree Nikhinson/AP

"Ukrajinci tražili susret obaveštajnih službi u Abu Dabiju"

Kada je reč o sastanku predstavnika ruskih i ukrajinskih obaveštajnihi službi u Abu Adbiju ove nedelje, Putin je rekao da je održan na inicijativu ukrajinske strane, a da je Moskvu predstavljao član Federalne službe bezbednosti (FSB).