Snažna eksplozija je zabeležena u čečenskoj vojnoj bazi u Groznom, 27. novembra, prema izveštajima nekoliko Telegram kanala. Prema kanalu "Krimski vetar", uzrok je bio napad dronom.

Grozni je glavni grad Čečenije, većinski muslimanske republike na Severnom Kavkazu, kojom upravlja Putinov saveznik, Ramzan Kadirov. U gradu se nalaze brojne baze proruskih čečenskih boraca, često nazivanih Kadirovci.

Uloga Kadirovaca u ratu

Kadirovci se bore na strani Rusije od početka rata u Ukrajini. S druge strane, anti-ruski čečenski dobrovoljci takođe su se uključili u rat na strani Ukrajine, formirajući jedinice poput bataljona Džohar Dudajev.

Napad na Sever-Ahmat

Prema "Krimskom vetru", pogođena baza pripada 78. motorizovanom puku za specijalne namene ruske vojske, poznatom i kao Sever-Ahmat.

Ovo je četvrti napad dronom na Čečeniju od početka rata u Ukrajini. Prethodni napadi zabeleženi su u oktobru i decembru prošle godine.

Prethodni napadi dronovima

U oktobru je dron ciljao Univerzitet ruskih specijalaca u čečenskom gradu Gudermesu. Jedan ukrajinski obaveštajni izvor rekao je 29. oktobra da je napad dronom verovatno izveden iz susednih republika Dagestan ili Ingušetija, i da može biti povezan sa sukobom između Kadirova i zvaničnika iz tih regiona.