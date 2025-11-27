Slušaj vest

On kao glavni razlog za moguće rusko napredovanje vidi trenutne metode vođstva i pristup ratu.

Marčenko je to rekao u intervjuu sa bivšim poslanikom Borislavom Berezom.

- Situacija je veoma napeta. Raspoloženje ljudi je već loše, i ne želim da je pogoršavam, ali reći ću da je situacija veoma napeta, veoma loša. Ako stvari nastave ovako kako jesu, nastavićemo da gubimo teritoriju - malo po malo, pa više - ali ćemo je izgubiti. Zauzeće Pokrovsk, zatim ući u Dnjepropetrovsku oblast, zatim napredovati ka Zaporoškoj oblasti, zatim preskočiti reku i povratiti Herson, a zatim napredovati ka Nikolajevu. To će se, nažalost, desiti pod ovim vođstvom i sa ovim pristupom ratu - izjavio je Marčenko.

Beloruski predsednik Aleksandar Lukašenko takođe je komentarisao situaciju na frontu. U intervjuu za televizijski kanal Rosija, izjavio je da bi ruska vojska mogla da pokuša da zauzme Nikolajev i Odesu.

Aleksandar Lukašenko Foto: Youtube/BBC news

Beloruski lider je pozvao ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog da "razmisli, na osnovu stvarne situacije, o tome kako da sačuva ono što ima".

- Imate sve: pristup moru, Odesu i Nikolajev. Ali sve to može nestati u trenutku, u trenutku. Stoga moramo sve da odmerimo i donesemo informisanu odluku - rekao je Lukašenko.

Dodao je da veruje "više nego ikad" da se rat u Ukrajini bliži kraju i da u američkom mirovnom planu "nije video nijednu tačku oko koje se Kijev ne bi mogao složiti".