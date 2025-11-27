"NASTAVIĆEMO DA GUBIMO TERITORIJU - RUSI ĆE PRESKOČITI REKU, A ONDA..." Strašno predviđanje bivšeg ukrajinskog generala, ova dva grada su GLAVNI CILJ za Putina
On kao glavni razlog za moguće rusko napredovanje vidi trenutne metode vođstva i pristup ratu.
Marčenko je to rekao u intervjuu sa bivšim poslanikom Borislavom Berezom.
- Situacija je veoma napeta. Raspoloženje ljudi je već loše, i ne želim da je pogoršavam, ali reći ću da je situacija veoma napeta, veoma loša. Ako stvari nastave ovako kako jesu, nastavićemo da gubimo teritoriju - malo po malo, pa više - ali ćemo je izgubiti. Zauzeće Pokrovsk, zatim ući u Dnjepropetrovsku oblast, zatim napredovati ka Zaporoškoj oblasti, zatim preskočiti reku i povratiti Herson, a zatim napredovati ka Nikolajevu. To će se, nažalost, desiti pod ovim vođstvom i sa ovim pristupom ratu - izjavio je Marčenko.
Beloruski predsednik Aleksandar Lukašenko takođe je komentarisao situaciju na frontu. U intervjuu za televizijski kanal Rosija, izjavio je da bi ruska vojska mogla da pokuša da zauzme Nikolajev i Odesu.
Beloruski lider je pozvao ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog da "razmisli, na osnovu stvarne situacije, o tome kako da sačuva ono što ima".
- Imate sve: pristup moru, Odesu i Nikolajev. Ali sve to može nestati u trenutku, u trenutku. Stoga moramo sve da odmerimo i donesemo informisanu odluku - rekao je Lukašenko.
Dodao je da veruje "više nego ikad" da se rat u Ukrajini bliži kraju i da u američkom mirovnom planu "nije video nijednu tačku oko koje se Kijev ne bi mogao složiti".
(Kurir.rs/Strana)