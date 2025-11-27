Slušaj vest

Neverovatan video snimak kruži na mrežama gde se vidi na desetine divljih makaki majmuna kako jure niz planinu u Kini, što je zapanjilo turiste i posmatrače koji su napravili video snimke.

Na snimcima se može videti kako se turisti skrivaju ispod zaklona dok posmatraju ovu "rulju majmuna" kako se ponašaju potpuno van kontrole.

Snimak juriša makaki majmuna možete pogledati OVDE.

Snimak i izjava turista

Incident se dogodio 24. novembra u kineskom parku Ćanlingšan. Turista koji je snimio prizor izjavio je da je išao žičarom na planinu kada je ugledao majmune "na sve strane". Procena je bila da je u jednom trenutku jurilo skoro stotinu životinja.

U snimku se može videti kako na desetine majmuna juri nizbrdo, dok se neki od njih brzo penju po kablovima iznad glava.

Drugi preskaču prepreke i kreću ka donjim stazama. Turista je rekao da su majmuni dolazili sa svih strana, iznad, iza, ispred, bočno, sa svih strana.

Ponašanje i populacija makaki majmuna

U parku tvrde da oko hiljadu divljih makakija živi na tom području. Životinje žive slobodno i kreću se po planinama kao deo njihove prirodne aktivnosti. Ponekad se tuku, ali takođe prelaze između različitih delova planine.

Zvaničnici su rekli da su majmuni podeljeni u nekoliko grupa i da posetioci treba da izbegavaju kontakt sa njima, posebno da ne donose hranu.

Lokalni biro za prirodne resurse prikuplja javna mišljenja o upravljanju populacijom makakija i razmatra opcije poput regulacije broja životinja, kontrole ishrane, praćenja njihovog ponašanja, bezbednosnih mera i edukacije javnosti.

Prevelika populacija i sukob s turistima

Prethodno je saopšteno da je broj makaki majmuna premašio kapacitet parka, te da stručnjaci preporučuju postepeno smanjenje populacije kako bi se smanjio ekološki pritisak.

Majmuni često dolaze u sukob s turistima jer postaju deo atrakcije, ali ponekad mogu biti opasni. Ranije ove godine, grupa majmuna je uhvaćena kako krade telefone od turista.