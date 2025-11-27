Slušaj vest

Kimberli Gilfojl (56), američka ambasadorka u Atini, bivša verenica Donalda Trampa mlađeg, bivša supruga guvernera Kalifornije Gevina Njusoma i bivša voditeljka omiljene televizijske mreže Donalda Trampa, Foks njuza, pojavila se na večeri povodom Dana zahvalnosti Američko-grčke privredne komore u crnoj, providnoj čipkanoj haljini.

U pitanju je bila formalna večera sa diplomatama, poslovnim liderima i kulturnim ličnostima. Ipak, slike i video snimci njenog pojavljivanja proširili su se poput požara. Širom sveta mediji izveštavaju o reakcijama koje su se kretale od divljenja do ismevanja.

Usledila je žestoka debata o haljini, posebno na X:

- Smeo izgled, ali ovog puta ne baš diplomatski prikladan.

- Ja sam Barbi devojka u Barbi svetu. Život u plastici je fantastičan.

- Bože moj. Gde ona misli da je? (Mali nagoveštaj, Kimi? Više nisi u Mar-a-Lagu.) Da li je svesna da je ambasadorka? Da li uopšte zna šta to podrazumeva... Pretpostavljam da to nije deo njenog posla.

- Očigledno diplomatski gaf, ali u Trampovoj administraciji smo navikli na čudna imenovanja zasnovana ne na kvalifikacijama, već na bliskosti predsedniku.“

Donald Tramp je lično u decembru 2024. objavio da će poslati voditeljku Foks njuza u Grčku kao ambasadorku SAD. Nakon saslušanja i preporuke 2025. godine, Senat ju je potvrdio 18. septembra. 29. septembra 2025. godine, Gilfojlova je položila zakletvu u Stejt departmentu, a na funkciji je od novembra - prva žena na ovoj poziciji.

USA Foto: AP Christopher Dolan, EPA Shawn Thew, EPA Justin Lane

Njena čipkana haljina nije prva modna kontroverza koju je izazvala. Godine 2019, na Nedelji mode u Njujorku, Gilfojlova je nosila haljinu koja je pod blicem izgledala znatno providnije nego što je bilo nameravano. Modni veb-sajtovi su je opisali kao "apsolutnu katastrofu".

Njen nastup u Atini izazvao je još više diskusija. Čak je i svetski ugledna britanska novinska agencija Rojters izvestila o tome.

Konzervativci optužuju Gilfojlovu da nema poštovanja prema svojoj funkciji. Modni entuzijasti slave njen glamur. Drugi vide uzbunu kao primer dvostrukih standarda koji se primenjuju na žene u politici.

Činjenica je jedna - Gilfojlova haljina je zasenila svaku političku izjavu te večeri.

(Kurir.rs/Bild)

