Specijalni predstavnik SAD za Ukrajinu Stiv Vitkof putuje u Rusiju na razgovore, pa bi bilo čudno da je kritikovao Moskvu u telefonskim razgovorima, izjavio je danas ruski predsednik Vladimir Putin.

Ranije je Blumberg objavio transkripte telefonskih razgovora između pomoćnika ruskog predsednika Jurija Ušakova, izaslanika američkog predsednika Stiva Vitkofa.

Tokom poziva, navodno su razgovarali o načinima saradnje sa SAD na planu za ukrajinsko rešenje.

"Gospodin Vitkof očigledno putuje u Moskvu po naređenju predsednika SAD Donalda Trampa da pregovara sa nama. Bilo bi iznenađujuće da nas je, tokom razgovora sa Ušakovim vređao prostim rečnikom, a zatim se vratio i pokušao da uspostavi odnose sa nama kako bi poboljšao svoju pregovaračku poziciju? To je besmislica“, rekao je Putin na konferenciji za novinare nakon posete Kirgistanu.

"Optuživati gospodina Vitkofa da se previše uljudno ophodio prema svojim ruskim kolegama nema smisla. Razgovarali smo s njim, sastajali smo se. Sastali smo se, ponavljam, na Aljasci, a zatim – bum! – usledile su sankcije koje uništavaju naše odnose, bez ikakve osnove. I zapravo, ponavljam, nama nije jasno šta to znači“, rekao je Putin.

On je, takođe, rekao da su Vitkof i Tramp prijatelji mnogo godina, jer upravo ga je Tramp branio kada su počele kritike visokih američkih zvaničnika na njegov račun.