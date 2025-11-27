Slušaj vest

Rusija želi da postigne dogovor sa Ukrajinom, ali je to trenutno pravno nemoguće, izjavio je danas predsednik Rusije Vladimir Putin.

„Naravno, želimo da se na kraju dogovorimo sa Ukrajinom, ali to je sada praktično nemoguće, nemoguće je sa stanovišta (međunarodnog) prava“, rekao je Putin.

On je dodao da je potpisivanje bilo kakvog dokumenta sa ukrajinskim liderstvom u ovom momentu "besmisleno".

"Takav potez ne bi imao svrhe, već sam mnogo puta govorio o tome", rekao je Putin.

Ruski lider se osvrnuo i na situaciju u Kijevu, rekavši da ukrajinski parlament, Vrhovna Rada, ima pravo da produži svoj mandat u uslovima vanrednog stanja, dok predsednik (Volodimir Zelenski) to nema.

"Samo Rada ima pravo da proširi ovlašćenja u ratnim uslovima, predsednik države nema", poručio je Putin.