Jedan fitnes trener je umro nakon što se namerno prejedao brzomi nezdravom hranom kako bi dobio oko 25 kilograma, a zatim ih izgubio – sve radi promocije sopstvenog programa mršavljenja.

Dmitrij Nujanzin, poznati ruski trener i influenser, nedeljama je jeo izrazito nezdravu hranu u okviru izazova koji je nazivao "maratonom". Navodno je unosio i do 10.000 kilokalorija dnevno, sa ciljem da se ugoji najmanje 25 kilograma.

Hteo je da pokaže kako može brzo da smrša i da inspiriše svoje klijente da učine isto.

Srce mu stalo tokom sna

Prema TV kanalu Ostorozhno Novosti, treneru je srce otkazalo tokom sna. Dan ranije otkazao je treninge, rekavši prijateljima da se ne oseća dobro i da planira da ode kod lekara. Tri dana kasnije sahranjen je u Orenburgu.

Šokantna ishrana od 10.000 kalorija

Nujanzin je na društvenim mrežama dokumentovao nagli rast telesne težine, pokazujući svoj "dnevni jelovnik" hiljadama pratilaca.

Njegovi obroci uključivali su peciva i tortu za doručak, ogromnu porciju peljmena sa majonezom za ručak, hamburger i dve male pice za večeru, grickalice tokom celog dana.

Samo prošle nedelje otkrio je da je dostigao 105 kg, što znači da je dobio najmanje 13 kg za mesec dana.

Novčani izazov pratiocima

Pravila njegovog izazova obećavala su da će svakome ko ima preko 100 kg platiti 10.000 rubalja (oko 100 funti) ako izgubi 10% telesne mase do Nove godine.

- Trenutno se gojim radi svog kursa mršavljenja, a ovo je moja dijeta od 10.000 kalorija - govorio je u svojim video postovima.

Kvalifikovani trener sa ozbiljnom karijerom

Nujanzin je bio diplomac Orenburške škole olimpijskih sportova i Nacionalnog univerziteta fitnesa u Sankt Peterburgu. Njegov profil navodi da je deset godina radio kao lični trener elitnih ruskih sportista.

Poruke saučešća preplavile mreže

Posle smrti, društvene mreže u Rusijipreplavljene su izrazima saosećanja i saučešća.

- Dima, toliko je tužno što si otišao tako rano, neverovatan si čovek - napisao je jedan korisnik.

- U totalnom sam šoku. Zašto Bog uzima najbolje ljude? - dodao je drugi.

Slična tragedija u svetu fitnesa

Njegova smrt dogodila se samo nekoliko meseci nakon što je još jedan poznati fitnes profesionalac, beloruski bodibilder Ilja Jefimčuk "Golem", preminuo od srčanog zastoja u septembru.