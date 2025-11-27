Slušaj vest

Evropska unija se sprema za direktan vojni sukob sa Rusijom, izjavio je danas zamenik ruskog ministra spoljnih poslova Aleksandar Gruško.

Na sastanku Ekspertskog saveta Odbora Državne dume za međunarodne poslove, Gruško je rekao da su odnosi Rusije sa evropskim zemljama trenutno u stanju duboke krize, prenosi agencija TASS.

"Suština vojne politike koju vode zemlje NATO i Evropska unija, koja se potčinila alijansi, jeste priprema ekonomije, infrastrukture, logistike, društva i vojske za direktan oružani sukob sa Rusijom", kazao je Gruško.

Aleksandar Gruško Foto: Profimedia

Zamenik šefa ruske diplomatije Sergeja Lavrova je dodao da evropske zemlje "demonizovanjem Rusije promovišu ideju da je vojni sukob neizbežan ako Moskva ne bude zaustavljena i ako ne pretrpi strateški poraz".

Gruško je danas novinarima rekao da rukovodstvo EU čini sve što može da spreči mirno rešenje za Ukrajinu, prenosi TASS.

"Danas vidimo da evropske elite, pre svega rukovodstvo EU, vode Evropu putem katastrofe. Po ključnim pitanjima, uključujući ona koja se odnose na sukob u Ukrajini, vidimo jasan kurs ka militarizaciji. Svi potezi i spoljnopolitički koraci, uprkos takozvanoj mirnoj retorici, usmereni su na sprečavanje mirnog rešenja", kazao je Gruško.

I portparolka Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova je danas optužila članice EU da nastoje da poremete politički i diplomatski proces koji se razvija u vezi sa Ukrajinom.