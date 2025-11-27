Slušaj vest

U Sankt Peterburgu je pokrenut krivični postupak zbog ubistva žene čije je telo pronađeno sa ubodnom ranom na vratu u stanu u Ulici Kovalevske u Krasnogvardijskom okrugu.

Gradski Istražni komitet (SK) saopštio je da je slučaj otvoren po članu 105, stav 1 (ubistvo), bez navođenja detalja o osumnjičenima.

Prema lokalnim medijima, zločin je priznala njena 13-godišnja ćerka.

Požar u stanu nakon ubistva

Na fotografijama iz istrage vidi se deo stana sa rešetkama na prozoru, slomljenim okvirom i tragovima čađi. Mediji "78" i "Fontanka" navode da je u prostoriji izbio požar.

Telegram-kanal "Operativni MČS Peterburga" objavio je da je požar izbio u zoru 26. novembra. U kuhinji od 8 kvadrata gorela je oprema na oko 3 kvadrata, a vatrogasci su požar ugasili za 20 minuta.

Pokušaj insceniranja napada od strane stranca

Prema "78", devojčica je navodno nožem ubila majku, zatim izazvala požar i pobegla kroz prozor. Policiji je tvrdila da je u stan upao nepoznati muškarac koji je ubio majku, naneo joj posekotine i zapalio stan.

Kasnije se sumnja preokrenula i istražitelji su na osnovu tragova zaključili da je devojčica sama ubila majku, sebi zadala posekotine i zapalila stan kako bi simulirala napad uljeza.

Devojčica priznala zločin

"Fontanka" i "78" preneli su da je devojčica priznala ubistvo. Navodno je rekla da ju je majka "stalno vređala", a te poslednje noći "udarila po glavi i vikala jer nije htela da legne da spava".

Raniji beg od kuće i porodične okolnosti

Pre dve nedelje devojčica je pobegla od kuće, ostavivši poruku da voli roditelje i mačku i da ne brinu. Kasnije je u razgovoru sa starijom sestrom pomenula da se plaši kazne, iako prema pisanju medija roditelji nisu primenjivali stroge kazne već su samo nadzirali njene izlaske. Porodica smatra da je devojčica možda bila pod dejstvom narkotika.

Postoji i verzija da je motiv bila "hiperzaštita". Naime, nakon bega od kuće majka joj je ograničila slobodu kretanja.

Reakcija lokalnih vlasti

Načelnik Krasnogvardijskog okruga Andrej Hort naveo je da porodica nikada nije bila pod nadzorom komisije za maloletnike. Dodao je da je devojčica u bolnici, a da su živele same ona i majka, dok je otac živeo odvojeno.

Šta je rekao otac devojčice

Otac je za "78" rekao da je dan pre zločina proveo sa ćerkom klizajući se na ledu. U 4 ujutru pozvala ga je i rekla da je "neki muškarac upao u stan, posekao majku i nju, pa nestao". On je stigao u stan i zatekao suprugu mrtvu.

Sumnja da je zločin "modelovala" u video-igrici

Telegram-kanal "112" tvrdi da je devojčica zločin unapred "modelovala" u popularnoj video-igri.

Na njenim TikTok prenosima navodno se vide scene gde njen avatar "pleše u zapaljenoj prostoriji" ili "nosi ranjenog lika u naručju".

Kanal zaključuje da je možda pokušala da isplanira ubistvo i prikrivanje tragova po uzoru na te scene.

Verovatno neće krivično odgovarati