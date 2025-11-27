Slušaj vest

Broj poginulih u požaru u bloku stambenih zgrada u Hongkongu povećan je na 75, a više od 300 ljudi vodi se kao nestalo, saopštile su danas lokalne vlasti.

U saopštenju se navodi da je u pripremi i zvaničan zahtev Pekingu za pomoć i asistenciju kao i da je obezbeđen privremeni smeštaj za preživele uz novčanu nadoknadu.

Generalni sekretar administracije Erik Čan izjavio je da će biti sprovedena "sveobuhvatna istraga", uključujući krivičnu istragu policije, kao i ispitivanje lokalnog Ministarstva za stanovanje o tome da li je zaštitni materijal na spoljnim zidovima zgrade ispunjavao protivpožarne standarde, prenosi BBC.

"Cilj je da se u potpunosti utvrdi uzrok požara i odgovorni pozovu na odgovornost", rekao je Čan, uz napomenu da će rezultati biti objavljivani fazno.

On je dodao da lokalne vlasti razmatraju reviziju upotrebe bambusne skele i njenu eventualnu zamenu metalnim konstrukcijama.

Najavio je i održavanje komemorativnog događaja, o čijim će detaljima javnost biti obaveštena.

1/25 Vidi galeriju Požar u Hongkongu Foto: Chan Long Hei/AP

Prema njegovim rečima, u Hongkong su već stigli pojedini zvaničnici iz Pekinga kako bi pomogli u spasilačkim aktivnostima, među njima i dvojica zamenika direktora pekinške Kancelarije za Hongkong i Makao.

Šef hongkonške administracije Džon Li saopštio je da je požar u svih sedam zgrada kompleksa Vang Fuk Kort "uglavnom pod kontrolom", ali da spasilačke ekipe i dalje rade na terenu.

Istovremeno, portparol kineskog Ministarstva odbrane saopštio je da će garnizon kineske vojske u Hongkongu "štititi grad i postupati po naređenjima".

Vlasti Hongkonga najavile su i obezbeđivanje oko 1.800 stambenih jedinica za raseljene stanovnike, kao i jednokratnu novčanu pomoć od 10.000 hongkonških dolara po domaćinstvu (oko hiljadu evra).

Administracija Hongkonga je otkazala ili odložila predstojeće manifestacije, a u pripremi je i zvaničan zahtev Pekingu za tehničku pomoć, uključujući dronove za procenu oštećenja i dodatne medicinske zalihe.

Preliminarna istraga otkrila je lako zapaljivi stiropor koji je prekrivao prozore liftova, što je ubrzalo širenje požara.