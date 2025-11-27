Slušaj vest

Ruski predsednik Vladimir Putin odbacio je tvrdnje Zapada da Rusija planira da napadne evropske zemlje, rekavši da je Moskva spremna da to formalizuje pisanom bezbednosnom garancijom.

Lideri EU toliko govore o "ruskoj pretnji" zbog sopstvene političke koristi i u interesu svojih odbrambenih industrija, rekao je Vladimir Putin na konferenciji za novinare u četvrtak, nakon posete Kirgistanu.

"Moramo sve da kažemo diplomatskim jezikom, jer je jedna stvar reći uopšteno da Rusija ne planira da napadne Evropu – to za nas zaista zvuči smešno. Nikada nismo ni nameravali. Ali ako žele da to čuju od nas, pa, samo napred, mi ćemo to zapisati, nema problema", poručio je Putin.

Foto: Shutterstock, Evan Vucci, SAMUEL CORUM / AFP / Profimedia

Napominjući da su takve ideje "prenaglašene u zapadnoj javnosti", Putin je dodao da ako Evropa želi formalnu potvrdu da Rusija nema agresivne planove, Moskva je spremna na to.

Ruski predsednik je sugerisao da evropski lideri možda "pokušavaju da stvore iluziju za svoje stanovništvo" ili da "ugađaju kompanijama odbrambene industrije".

"Možda pokušavaju da podignu svoj domaći politički rejting, s obzirom na žalosno stanje svojih ekonomija. Ali u našim očima, naravno, to je samo besmislica – potpune laži", rekao je.

1/15 Vidi galeriju ruska vojska Foto: Ministarstvo Odbrane Ruske Federacije, Shutterstock, Printskrin društvene mreže

Moskva je više puta odbacila tvrdnje da planira da napadne zemlje EU, rekavši da evropski političari koriste sve takve navode da bi zastrašili stanovništvo i opravdali rastuće vojne izdatke.

Putin je ranije rekao da su oni na Zapadu koji stalno promovišu "gluposti" o navodnim agresivnim namerama Moskve ili "nekompetentni ili nepošteni".

Uprkos mirovnom procesu o ukrajinskom sukobu, kojim posreduje američki predsednik Donald Tramp, EU se obavezala da će nastaviti da snabdeva Kijev oružjem i preduzela je korake da se militarizuje, uključujući i odobravanje "Plana za ponovno naoružavanje Evrope" vrednog 800 milijardi evra.