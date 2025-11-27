Slušaj vest

Ruski predsednik Vladimir Putin odbacio je tvrdnje Zapada da Rusija planira da napadne evropske zemlje, rekavši da je Moskva spremna da to formalizuje pisanom bezbednosnom garancijom.

Lideri EU toliko govore o "ruskoj pretnji" zbog sopstvene političke koristi i u interesu svojih odbrambenih industrija, rekao je Vladimir Putin na konferenciji za novinare u četvrtak, nakon posete Kirgistanu.

"Moramo sve da kažemo diplomatskim jezikom, jer je jedna stvar reći uopšteno da Rusija ne planira da napadne Evropu – to za nas zaista zvuči smešno. Nikada nismo ni nameravali. Ali ako žele da to čuju od nas, pa, samo napred, mi ćemo to zapisati, nema problema", poručio je Putin.

Donbas Ukrajina Vladimir Putin Volodimir Zlenenski Donald Tramp
Foto: Shutterstock, Evan Vucci, SAMUEL CORUM / AFP / Profimedia

Napominjući da su takve ideje "prenaglašene u zapadnoj javnosti", Putin je dodao da ako Evropa želi formalnu potvrdu da Rusija nema agresivne planove, Moskva je spremna na to.

Ruski predsednik je sugerisao da evropski lideri možda "pokušavaju da stvore iluziju za svoje stanovništvo" ili da "ugađaju kompanijama odbrambene industrije".

"Možda pokušavaju da podignu svoj domaći politički rejting, s obzirom na žalosno stanje svojih ekonomija. Ali u našim očima, naravno, to je samo besmislica – potpune laži", rekao je.

ruska vojska Foto: Ministarstvo Odbrane Ruske Federacije, Shutterstock, Printskrin društvene mreže

Moskva je više puta odbacila tvrdnje da planira da napadne zemlje EU, rekavši da evropski političari koriste sve takve navode da bi zastrašili stanovništvo i opravdali rastuće vojne izdatke.

Putin je ranije rekao da su oni na Zapadu koji stalno promovišu "gluposti" o navodnim agresivnim namerama Moskve ili "nekompetentni ili nepošteni".

Uprkos mirovnom procesu o ukrajinskom sukobu, kojim posreduje američki predsednik Donald Tramp, EU se obavezala da će nastaviti da snabdeva Kijev oružjem i preduzela je korake da se militarizuje, uključujući i odobravanje "Plana za ponovno naoružavanje Evrope" vrednog 800 milijardi evra.

Kurir.rs/RIA Novosti

Ne propustitePlanetaŽESTOKE PUTINOVE REČI IZ SOČIJA: "Besmislica u koju je nemoguće poverovati je da će Rusija napasti zemlje NATO"! OBARAĆEMO I "TOMAHAVKE"! (VIDEO, FOTO)
profimedia-1042783886.jpg
PlanetaEVROPSKA UNIJA IMA PET GODINA DA SE PRIPREMI ZA RAT! Brisel će predstaviti plan odbrane: "Militarizovana Rusija je stalna pretnja"
4654654.jpg
PlanetaTRAMP UPOZORIO ZELENSKOG: "Prihvati Putinove uslove ili će Rusija UNIŠTITI Ukrajinu, UMORAN sam od tvojih mapa sa fronta, ne znam ni gde je to"
vladimir putin donald tramp volodimir zelenski.jpg
PlanetaŠTA ĆE REĆI PUTIN? TRAMP PRVI PUT NAZVAO RUSIJU AGRESOROM Predsednik Amerike ovo dosad nije prevalio preko usta, Evropi dao uslov pod kojim će UDARITI NA MOSKVU
tramp.jpg
Planeta"PUTIN TRAMPU NUDI IZLAZ, OVO SU NAŠI USLOVI" Savetnik Kremlja OTKRIO KARTE pred samit na Aljasci, ako Ukrajina i Evropa ovo odbiju najavljuje "POTPUNI KOLAPS"
Vladimir Putin Donald Tramp Aljaska