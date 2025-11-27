RUSKI JEZIK POSTAO OBAVEZAN U OSNOVNIM ŠKOLAMA! Deca iz Severne Koreje će vrlo mlada morati da znaju ruski
Ruski jezik je postao obavezna nastava u severnokorejskim školama počev od četvrtog razreda, objavio je danas Aleksandar Kozlov, ruski ministar prirodnih resursa i životne sredine, koji je kopredsedavajući međuvladine komisije Rusija - Severna Koreja.
"Ruski je uveden kao obavezni jezik u severnokorejskim školama počev od četvrtog razreda. U Rusiji trenutno više od 3.000 školaraca uči korejski. Većina njih uči korejski kao drugi ili treći strani jezik", rekao je Kozlov na sastanku međuvladine komisije u Moskvi.
Prema njegovim rečima, dve zemlje aktivno sarađuju u organizovanju dodatnog obrazovanja u određenim sektorima: bankari, energetski stručnjaci, lekari i geolozi prolaze obuku.
"Na primer, 29 korejskih geologa je ove godine završilo kurseve na ruskim geološkim institucijama. Studirali su oblasti kao što su prospekcija i istraživanje, metode laboratorijske analize, mapiranje i upravljanje bazama podataka", rekao je on.
Ruski ministar je izvestio da je u prošloj akademskoj godini (2024-2025) 96 državljana DNRK primljeno na ruske univerzitete, uglavnom na Dalekoistočni federalni univerzitet (DFU), MGIMO i Univerzitet RUDN.
U međuvremenu, 300 ruskih studenata je odlučilo da studira korejski jezik. Programi korejskog jezika nude se na tri pedagoška univerziteta u Rusiji, napomenuo je Kozlov.
On je napomenuo da je ruski tradicionalno jedan od tri najpopularnija strana jezika u Severnoj Koreji. Trenutno ga u Severnoj Koreji uči oko 600 ljudi.
Kozlov je takođe najavio da će se sledeće godine na Normalnom univerzitetu Kim Čol Džu otvoriti Centar za otvoreno obrazovanje na ruskom jeziku u Severnoj Koreji. Izgradnja zgrade u kojoj će se centar nalaziti je trenutno u toku.
(Kurir.rs/Interfax/P.V.)