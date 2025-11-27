Slušaj vest

Ruski jezik je postao obavezna nastava u severnokorejskim školama počev od četvrtog razreda, objavio je danas Aleksandar Kozlov, ruski ministar prirodnih resursa i životne sredine, koji je kopredsedavajući međuvladine komisije Rusija - Severna Koreja.

"Ruski je uveden kao obavezni jezik u severnokorejskim školama počev od četvrtog razreda. U Rusiji trenutno više od 3.000 školaraca uči korejski. Većina njih uči korejski kao drugi ili treći strani jezik", rekao je Kozlov na sastanku međuvladine komisije u Moskvi.

Prema njegovim rečima, dve zemlje aktivno sarađuju u organizovanju dodatnog obrazovanja u određenim sektorima: bankari, energetski stručnjaci, lekari i geolozi prolaze obuku.

"Na primer, 29 korejskih geologa je ove godine završilo kurseve na ruskim geološkim institucijama. Studirali su oblasti kao što su prospekcija i istraživanje, metode laboratorijske analize, mapiranje i upravljanje bazama podataka", rekao je on.

Foto: EPA Gavriil Grigorov Sputnik

Ruski ministar je izvestio da je u prošloj akademskoj godini (2024-2025) 96 državljana DNRK primljeno na ruske univerzitete, uglavnom na Dalekoistočni federalni univerzitet (DFU), MGIMO i Univerzitet RUDN.

U međuvremenu, 300 ruskih studenata je odlučilo da studira korejski jezik. Programi korejskog jezika nude se na tri pedagoška univerziteta u Rusiji, napomenuo je Kozlov.

On je napomenuo da je ruski tradicionalno jedan od tri najpopularnija strana jezika u Severnoj Koreji. Trenutno ga u Severnoj Koreji uči oko 600 ljudi.