Krasnoarmejsk (ruski naziv za Pokrovsk) i Dimitrov (ruski naziv za Mirnograd) su u potpunosti opkoljeni, kao što je u svoje vreme bio Kupjansk, izjavio je predsednik Ruske Federacije Vladimir Putin na konferenciji za novinare po završetku državne posete Kirgistanu.

"Šta se dešava? Počnimo od grupe trupa 'Centar': osnovna dešavanja su na Krasnoarmejskom pravcu i oko grada Dimitrova. Krasnoarmejsk i Dimitrov su potpuno opkoljeni, kao Kupjansk u svoje vreme – 70 odsto teritorije Krasnoarmejska se nalazi u rukama ruskih Oružanih snaga", rekao je Putin.

Prema njegovim rečima, na jugu grada Dimitrova, neprijateljska grupa je odsečena i rasipa se po celom gradu dok ruska vojska prelazi na plansko neutralisanje ukrajinskih formacija.

"A ako pogledamo na mapu, šta se dalje dešava? Dalje je Komsomoljsk. Severno od Komsomoljska je Kupjansk, pa Slavjansk i severno-istočnije je Seversk. Unutar grada Komsomoljska teku borbena dejstva, naša vojska je već oslobodila značajan broj objekata i dalje napreduje", istakao je on.

Foto: HOGP/Russian Presidential Press Offic

Što se tiče Severska, ruska vojska je prišla gradu sa istoka, sa juga i severa. U gradu se odvijaju aktivna borbena dejstva. Od 8.000 zgrada, 1.700 je u ruskim rukama, naveo je predsednik.

"Razumete čemu sve vodi, ako su došli sa severa, sa juga i istoka. Pitanje nije nimalo lako za Oružane snage Ukrajine", primetio je on.

Kada je u pitanju napredak grupe trupa "Sever", Vovčansk je praktično ceo u rukama ruske vojske.

Istovremeno, grupe trupa "Istok" su probile odbranu neprijatelja. One napreduju veoma ubrzanim tempom, što može da dovede do potpunog sloma fronta.

1/9 Vidi galeriju Ruska vojska Foto: Ministarstvo Odbrane Ruske Federacije, Printskrin TV Zvezda

"Grupe trupa 'Istok' praktično opkoljavaju celu utvrđenu oblast Oružanih snaga Ukrajine sa severa. Nasuprot njima sa jedne strane nalazi se naša grupa 'Dnjepar', dok ih grupa 'Istok' opkoljava sa severa. A to bi moglo dovesti do kolapsa fronta u ovom sektoru", objasnio je predsednik.

Već su se približili gradu Guljajpolju — važnom logističkom čvorištu — i nalaze se na 1,5-2 kilometra od njega.

Još 15 bataljona je blokirano na levoj obali reke Oskol, ukupno 3.500 ljudi. Neki od komandanata kažu da vojnici ukrajinskih snaga u ovom području već izgledaju kao beskućnici, a prema rečima predsednika, "to nije šala".

"Ako front počne da pada na određenim delovima, Oružane snage Ukrajine će sasvim izgubiti borbenu sposobnost, izgubiće borbeno najspremnije jedinice, kao što se to sada dešava oko Krasnoarmejska", navodi on.

Ruska vojska napreduje na svim pravcima Specijalne vojne operacije, istakao je Putin i dodao da se tempo ruske vojske konstantno ubrzava, a iz meseca u mesec broj oslobođenih mesta se uvećava.

Ulazak ruske vojske u Pokrovsk Foto: Printskrin Youtube

Kod protivnika postoji veliki rascep među gubicima i dopunama Oružanih snaga, objasnio je on. Prema njegovim rečima, ukrajinske snage izgubile su 47.000 ljudi u oktobru.

Putin dodaje da Ukrajincima govore da treba da očuvaju vojsku i svoju državnost.

"Sa druge strane, oni koji misle da se Kupjansk vratio pod kontrolu ukrajinskih snaga insistiraju na produžetku borbenih dejstava do poslednjeg Ukrajinca. U tome je razlika u pristupima. Oni koji napadaju Vitkofa su predstavnici druge tačke gledišta, koji žele zajedno sa ukrajinskim establišmentom da kradu novac", zaključio je ruski predsednik.