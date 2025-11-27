Slušaj vest

Predsednik Rusije Vladimir Putin odbacio je kao besmislice glasine da je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov "pao u nemilost".

- To je besmislica, on nije pao u nemilost. On ima svoj raspored rada, javljao mi se, rekao mi šta će raditi i u koje vreme će to raditi - dodao je Putin.

Kremlj je i pre nekoliko dana odbacio spekulacije da je Lavrov pao u nemilost Putina pošto su napori da se organizuje samit između ruskog predsednika i Donalda Trampa zamrznuti prošlog meseca.

Kurir.rs/Agencije

