Slušaj vest

Bivši radnik Svetskog trgovinskog centra, koji je za dlaku izbegao terorističke napade 11. septembra 2001. godine, pretučen je na smrt od trojice tinejdžera - od kojih je jedan imao samo 12 godina, saopštila je američka policija.

Rodžer Borkum (64), poreklom sa Long Ajlenda, pronađen je teško pretučen nešto pre ponoći 19. oktobra u centru Džeksonvila na Floridi, nakon što su trojica tinejdžera viđena kako ga šutiraju i gaze, navodi se u izveštaju o hapšenju šerifove kancelarije u Džeksonvilu.

Pronađen je sa lokvom krvi oko glave - i "tragom krvi koji se pružao niz trotoar", navodi se u izveštaju.

Napadači su viđeni kako "preturaju" po Borkumovom rancu - a zatim su se oko 20 minuta kasnije vratili i ponovo ga više puta šutirali, kaže se u izveštaju.

Borkum, udovac koji je u to vreme bio bez doma, preminuo je četiri dana kasnije od zadobijenih povreda.