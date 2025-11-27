Potres se dogodio na 60 kilometara od Enkoridža, na dubini od oko 80 kilometara
SNAŽAN ZEMLJOTRES NEDALEKO OD GLAVNOG GRADA ALJASKE! Još se ne ima li eventualne štete
Vrlo snažan zemljotres jačine 5,9 stepeni pogodio je danas američku saveznu državu Aljasku, javio je Evropski mediteranski seizmološki centar (EMSC).
Potres se dogodio na dubini od 80 kilometara.
Epicentar je bio na jugu Aljaske, na 60 kilometara severozapadno od glavnog grada Enkoridža, odnosno, 44 kilometara zapadno od Big Lejka, varošice od 3.300 stanovnika.
Zasad nema podataka o eventualnoj materijalnoj šteti.
