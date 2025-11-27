Slušaj vest

Vrlo snažan zemljotres jačine 5,9 stepeni pogodio je danas američku saveznu državu Aljasku, javio je Evropski mediteranski seizmološki centar (EMSC).

Potres se dogodio na dubini od 80 kilometara.

Epicentar je bio na jugu Aljaske, na 60 kilometara severozapadno od glavnog grada Enkoridža, odnosno, 44 kilometara zapadno od Big Lejka, varošice od 3.300 stanovnika.

Zasad nema podataka o eventualnoj materijalnoj šteti.

(Kurir.rs/P.V.)

Ne propustitePlanetaPOČELA POLARNA NOĆ NA ALJASCI, TONU U 64 DANA MRAKA Najseverniji grad Amerike očekuje svetlost tek krajem januara, dok se Arktik priprema za najhladniji period
profimedia-0241475379.jpg
PlanetaCEO GRAD ŽIVI POD JEDNIM KROVOM! Svi obitavaju u istoj zgradi, tu imaju prodavnice, škole, policiju, dom zdravlja, crkvu! Od sveta ih odvaja tunel dug 4 km!
Vitijer Aljaska
PlanetaZEMLJOTRES OD 6,6 RIHTERA POGODIO INDONEZIJU! Epicentar na manjem ostrvu blizu Sumatre, prvi snimci urušenih zgrada, nije izdato upozorenje na cunami (VIDEO)
indonezja.jpg