Klendar treba da predstavi Putina kao snažnog, jakog i muževnog lidera

Kremlj je objavio novi kalendar za 2026. godinu u Rusiji, a u centru je predsednik Vladimir Putin.

Novi kalendar, koji se prodaje u radnjama i kioscima, sadrži - kao i svake godine - pažljivo odabrane fotografije ruskog lidera u dinamičnim pozama, uz odlomke iz njegovih govora.

Prema pisanju Njujork tajmsa, kalendar ima za cilj da predstavi Putina kao snažnog, jakog i muževnog lidera. Svaki mesec odgovara slici koja se fokusira na drugačiji aspekt njegove ličnosti.

U kalendaru se nalaze fotografije na kojima se vidi kako Putin trenira džudo ili vozi motorne sanke, "podsećanje" ruskim građanima da je u odličnoj formi i sa 73 godine.

Jun je predstavljen Putinovom fotografijom na kojoj svira klavir u sakou i kravati, za jul je izabrana fotografija na kojoj planinari, a za avgust slika na kojoj se rukuje sa građanima.

Svaku fotografiju prate Putinove izjave koje je dao u protekloj godini.

Ne postoje fotografije koje ga povezuju sa ratom u Ukrajini, koji je počeo 2022. godine, što ponavlja zvaničnu vladinu liniju da je sukob samo udaljena distrakcija. Međutim, neki citati odražavaju stavove Moskve prema nekim od njenih suseda.

"Ruska granica se nikada ne završava", na primer, kaže se u januarskoj izjavi.

"Ja sam golub, ali imam veoma jaka gvozdena krila", dodaje se u februarskom citatu.

"Moj recept za energiju: Malo spavaj, mnogo radi i ne kukaj", savetuje njegov avgustovski citat.

Neki su primetili da u ovom kalendaru ne postoje fotografije Putina bez majice, koje su ranije bile zastupljene.

"Ovaj kalendar i druge slične publikacije predstavljaju Putina kao ikonsku figuru", rekla je za Njujork tajms Fiona Hil, saradnica Instituta Brukings i bivša šefica odeljenja za Rusiju u Savetu za nacionalnu bezbednost SAD.

Prema njenim rečima, cilj Kremlja je da promoviše ideju "čoveka za svaku epohu", koji može biti moćan lider, harizmatični sportista, izuzetan istoričar ili čak životni mentor.