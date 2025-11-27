Turska može biti mesto za novu rundu pregovora između Rusije i Ukrajine

Postoje znaci koji ukazuju na dalju eskalaciju sukoba u Ukrajini, zbog čega naglašavaju da je od suštinskog značaja tražiti diplomatska rešenja.

Prema Savetu za nacionalnu bezbednost Turske, dešavaju se stvari koji ukazuju na novu eskalaciju sukoba u Ukrajini. U saopštenju ovog tela naglašeno je da, posle detaljne procene trenutne situacije, smatraju neophodnim jačanje diplomatskog rešavanja, posebno zbog rizika od povećanja tenzija, prenosi Lenta.

Zemlja je i dalje spremna da, u saradnji sa međunarodnim partnerima, radi na uspostavljanju trajnog mira. Ankara je ranije već naglasila da Turska može biti odgovarajuće mesto za novu rundu pregovora između Rusije i Ukrajine, i tu mogućnost i dalje vidi kao realnu.

Erdogan hoće da bude posrednik

Turski predsednik Redžep Tajip Erdogan takođe je naglasio da je trajno rešenje ukrajinskog sukoba moguće samo uspostavljanjem osnove za pregovore koja je prihvatljiva za sve uključene strane. Turska diplomatija stoga drži otvorene komunikacione kanale za obe strane i spremna je da doprinese mirnom rešenju situacije.

Prema pisanju agencije Blumberg, Turska je rekla Sjedinjenim Državama da je, iako je spremna na kompromis oko korišćenja ruskog sistema protivvazdušne odbrane S-400, ne planira da ga potpuno napusti.