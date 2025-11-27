Slušaj vest

Francuski predsednik Emanuel Makron će zatražiti od kineskog kolege Si Đinpinga da izvrši pritisak na Rusiju zbog prekida vatre u Ukrajini, da se uzdrži od bilo kakvog zaoštravanja na Tajvanu i da radi na smanjenju velikih globalnih makroekonomskih neravnoteža, saopštila je danas Jelisejska palata.

Francuski predsednik će od 3. do 5. decembra boraviti u svojoj četvrtoj državnoj poseti Kini, zemlji koja je i partner i rival Evrope, navelo je francusko predsedništvo.

Što se tiče Ukrajine, "u ovom trenutku intenzivnih pregovora o rešavanju krize, želimo da Kina bude u stanju da ubedi i utiče na Rusiju, vodeći je ka što bržem prekidu vatre i konsolidaciji tog prekida vatre", rekao je neimenovani predsednika Makrona.

Posle zaoštravanja tenzija između Tokija i Pekinga oko Tajvana, Francuska poziva na "uzdržanost, smirenost i poštovanje statusa kvo-a" u vezi sa statusom ostrva, dodao je savetnik.

Donald Tramp Si Đinping
Foto: Mark Schiefelbein/AP

Makron, koji će biti domaćin samita G7 u Evijanu 2026. godine, takođe se nada da će sarađivati sa Kinom na "čvrstom, održivom rastu koji koristi svima", naveo je savetnik.

Odnosi između EU i Kine moraju biti "zasnovani na priznanju Kine da je Evropa glavni partner", rekao je Makronov savetnik, ukazujući na potrebu smanjenja trgovinskog deficita Evrope sa Kinom.

Evropa, pored sopstvenih investicija u Kini, mora da bude u mogućnosti da ima koristi i od kineskih investicija na kontinentu, naglasila je Jelisejska palata.

Makron, u pratnji supruge Brižit, započeće posetu u sredu uveče obilaskom vrtova Ćianlong u Zabranjenom gradu.

U četvrtak će razgovarati sa Si Đinpingom, posle čega će uslediti potpisivanje sporazuma i davanje izjava za štampu.

Sporazumi će se posebno fokusirati na "transport i energetiku", naznačila je Jelisejska palata, bez navođenja detalja.

Emanuel i Brižit Makron završiće posetu u Čengduu u centralnom delu Kine gde će im se pridružiti Si Đinping.

(Kurir.rs/Beta-AFP)

Ne propustitePlanetaTENZIJE NARASLE DO MAKSIMUMA! Kineska vojska ponovo UPOZORILA Japan: "Platićete bolnu cenu ako pređete crvenu liniju po pitanju Tajvana"
Japan Kina vojska Tajvan
PlanetaTRAMP HITNO RAZGOVARAO SA SIJEM! Tri KLJUČNE teme na stolu! Kriza oko Tajvana dosegla vrhunac, Peking ponovio ČVRST stav po pitanju odmetnutog ostrva!
tramp si.jpg
PlanetaKUVA IZMEĐU JAPANA I KINE ZBOG TAJVANA: Premijerka Takaiči odbila kineski zahtev, Peking najavio OZBILJNE KONTRAMERE!
x04 EPA Kim Kyunghoon Pool.jpg
PlanetaRAMA SE DRŽI ZA GLAVU, MAKRON ZA USTA, A NEMAČKI KANCELAR... Pogledajte šta rade evropski lideri dok Zelenski drži govor, snimak je potpuni HIT (VIDEO)
Volodimir Zelenski