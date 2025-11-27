Slušaj vest

Francuski predsednik Emanuel Makron će zatražiti od kineskog kolege Si Đinpinga da izvrši pritisak na Rusiju zbog prekida vatre u Ukrajini, da se uzdrži od bilo kakvog zaoštravanja na Tajvanu i da radi na smanjenju velikih globalnih makroekonomskih neravnoteža, saopštila je danas Jelisejska palata.

Francuski predsednik će od 3. do 5. decembra boraviti u svojoj četvrtoj državnoj poseti Kini, zemlji koja je i partner i rival Evrope, navelo je francusko predsedništvo.

Što se tiče Ukrajine, "u ovom trenutku intenzivnih pregovora o rešavanju krize, želimo da Kina bude u stanju da ubedi i utiče na Rusiju, vodeći je ka što bržem prekidu vatre i konsolidaciji tog prekida vatre", rekao je neimenovani predsednika Makrona.

Posle zaoštravanja tenzija između Tokija i Pekinga oko Tajvana, Francuska poziva na "uzdržanost, smirenost i poštovanje statusa kvo-a" u vezi sa statusom ostrva, dodao je savetnik.

Foto: Mark Schiefelbein/AP

Makron, koji će biti domaćin samita G7 u Evijanu 2026. godine, takođe se nada da će sarađivati sa Kinom na "čvrstom, održivom rastu koji koristi svima", naveo je savetnik.

Odnosi između EU i Kine moraju biti "zasnovani na priznanju Kine da je Evropa glavni partner", rekao je Makronov savetnik, ukazujući na potrebu smanjenja trgovinskog deficita Evrope sa Kinom.

Evropa, pored sopstvenih investicija u Kini, mora da bude u mogućnosti da ima koristi i od kineskih investicija na kontinentu, naglasila je Jelisejska palata.

Makron, u pratnji supruge Brižit, započeće posetu u sredu uveče obilaskom vrtova Ćianlong u Zabranjenom gradu.

U četvrtak će razgovarati sa Si Đinpingom, posle čega će uslediti potpisivanje sporazuma i davanje izjava za štampu.

Sporazumi će se posebno fokusirati na "transport i energetiku", naznačila je Jelisejska palata, bez navođenja detalja.

Emanuel i Brižit Makron završiće posetu u Čengduu u centralnom delu Kine gde će im se pridružiti Si Đinping.