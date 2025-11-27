Slušaj vest

Šef kabineta ukrajinskog predsednika Andrij Jermak izjavio je danas da će ukrajinska i američka delegacija nastaviti zajednički rad na mirovnom planu za Ukrajinu krajem ove sedmice.

Jermak je objavio na Telegramu da će američka i ukrajinska delegacija nastaviti da rade na daljem razvoju mirovnog plana za Ukrajinu na osnovu nedavnih razgovora u Ženevi, preneo je Ukrinform.

Naglasio je da je važno brzo i produktivno raditi na mirovnom planu.

U Ženevi su u nedelju i ponedeljak održani pregovori između predstavnika Sjedinjenih Američkih Država, EU i Ukrajine o postizanju mirovnog rešenja za tu zemlju na kojem je predstavljen evropski odgovor na mirovni plan Vašingtona.

Ruski predsednik Vladimir Putin izjavio je danas da je Rusija saglasna da plan američkog predsednika Donalda Trampa za Ukrajinu može da bude temelj budućeg mirovnog sporazuma.

Putin je istakao da nije bilo nacrta mirovnog plana o Ukrajini, već da je bio samo skup pitanja koja su predložena za pregovaranje

Kurir.rs/Ukrinform

