Slušaj vest

Rusija očekuje američku delegaciju u Moskvi sledeće nedelje, predvođenu specijalnim izaslanikom Stivom Vitkofom, kako bi razgovarali o američkom predlogu za mirovni sporazum, izjavio je danas predsednik Rusije Vladimir Putin.

Putin je prethodno rekao da američki predlog za mir u Ukrajini smatra "osnovom za buduće sporazume".

"Generalno, slažemo se da bi ovo moglo biti osnova za buduće sporazume, ali bilo bi nepristojno od mene da sada govorim o bilo kakvim konačnim verzijama, budući da ih nema. Neke stvari su fundamentalne prirode i generalno vidimo da američka strana uzima u obzir naš stav, o kojem se razgovaralo pre i posle Aljaske", rekao je Putin na bezbednosnom samitu u Kirgistanu.

Na konferenciji za novinare, Putin je danas rekao da sastanak nudi američka strana i da bi se trebao održati sledeće nedelje. Dodao je da očekuje da će Vitkof biti tamo, kao i da će rusku stranu predstavljati zvaničnici Ministarstva spoljnih poslova, među kojima će biti njegovi pomoćnici Vladimir Medinski i Jurij Ušakov..

Putinova izjava dolazi više od nedelju dana nakon što je ceo plan od 28 tačaka procurio u medije, uznemirujući Kijev i nekoliko evropskih vlada, koje delove dokumenta smatraju previše povoljnim za Moskvu.

Naknadni kontrapredlozi evropskih lidera i Ukrajine smanjili su plan na 19 tačaka, što ga je učinilo prihvatljivijim za Ukrajinu, ali je Rusija signalizirala da originalni nacrt smatra svojom osnovom za dalja razgovore.

Ranije ove nedelje, ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da ako revidirani dokument odstupi od onoga što je Putin zahtevao u avgustu kada se sastao sa Trampom na Aljasci, "biće u fundamentalno drugačijoj situaciji".

Putin je dodao da je Rusija spremna "da sedne i ozbiljno razgovara o konkretnim pitanjima", ali je naznačio da Moskva ne vidi mnogo smisla u potpisivanju dokumenata sa sadašnjim ukrajinskim rukovodstvom.

Ponovio je uobičajenu tvrdnju Kremlja da predsednik Volodimir Zelenski gubi legitimitet time što prošle godine nije održao izbore, iako su izbori zakonski obustavljeni prema vanrednom stanju.