Vojska Gvineje Bisao u četvrtak je imenovala generala Hortu Inta-A Na Manu za privremenog predsednika, dan pošto su vojnici svrgnuli civilno rukovodstvo u iznenadnom preuzimanju vlasti dok su se čekali rezultati predsedničkih izbora održanih tokom vikenda.

To je bio deveti puč u Zapadnoj i Centralnoj Africi za pet godina i nastavio je obrazac nestabilnosti u Gvineji Bisao, ozloglašenom centru trgovine kokainom sa dugom istorijom vojne intervencije u politici.

„Uspostavljanje reda“: vojska potvrdila svrgavanje predsednika

Samoproglašena „Vojna vrhovna komanda za uspostavljanje reda“ objavila je u sredu na televiziji da je svrgnula predsednika Umara Sisoka Embala.Rekli su da je taj potez odgovor na plan destabilizacije u koji su uključeni političari i dileri droge, bez navođenja detalja.

Dosadašnji predsednik Gvineje Bisao Foto: Printskrin Youtube

Na ceremoniji polaganja zakletve kasnije u četvrtak, Inta-A je imenovala generala Tomasa Đasija za načelnika Generalštaba vojske. Puč se dogodio dan pre objavljivanja preliminarnih rezultata trke između Embala i Fernanda Dijasa, 47-godišnjeg političkog novajlije koji se pojavio kao glavni Embaloov izazivač.

Reakcije regionalnih lidera i međunarodne zajednice

Embalo je razgovarao sa francuskim medijima i rekao im da je smenjen. U vojnom saopštenju u četvrtak se navodi da su Embalo i drugi visoki zvaničnici „pod kontrolom Visoke vojne komande“.

Predsednik Afričke unije Mahmud Ali Jusuf osudio je puč i pozvao na oslobađanje Embala „i svih pritvorenih zvaničnika“. Šefovi bloka zemalja Zapadne Afrike (ECOWAS) takođe su osudili puč i održali hitan virtuelni sastanak o situaciji, navodi se u objavi na Xu.

Strah i tišina na ulicama Bisaua

Centar prestonice Bisao je u četvrtak bio uglavnom miran, vojnici su bili na ulicama, a mnogi stanovnici su ostali u kućama, čak i nakon što je ukinut policijski čas tokom noći. Preduzeća i banke su bile zatvorene.

Ključna zemlja za rute kokaina

Gvineja Bisao je mala priobalna zemlja između Senegala i Gvineje i tranzitna tačka za kokain koji putuje iz Južne Amerike u Evropu. Pod Embalovom administracijom, trgovina kokainom je izgleda cvetala.