Slušaj vest

Bivši levičarski predsednik Perua Pedro Kastiljo osuđen je danas u Specijalnom krivičnom sudu i kažnjen s 11 godina i pet meseci zatvora zbog raspuštanja Parlamenta 2022. godine što je sud kvalifikovao kao zaveru za pobunu protiv državne vlasti i ustavnog poretka.

Međutim, oslobođen je optužbi za zloupotrebu položaja i narušavanje javnog reda, za šta je tužilaštvo tražilo kaznu od 34 godine zatvora.

Kastiljo je 7. decembra 2022. godine, kada je trebalo da poslanici raspravljaju o predlogu za njegov opoziv zbog korupcije, raspustio Parlament i tražio sazivanje Ustavotvorne skupštine da bi dobio veća ovlašćenja.

Bez podrške vojne hijerarhije, smenjen je i uhapšen dok je sa porodicom bežao ka Ambasadi Mekska u Limi.

Taj bivši sindikalni lider i seoski učitelj koji je neočekivano pobedio na izborima 2021. godine i postao "prvi predsednik siromaha" - kako su ga nazivali sunarodnici, od decembra 2022. godine je u posebnom zatvoru sa - još tri peruanska predsednika.

To su Oljanta Umala (Ollanta Humala) (2011-2016), Alehandro Toledo (Alejandro) (2001-2006) i Martin Viskara (Vizcarra) (2018-2020), koji je u sredu kažnjen s 14 godina zatvora zbog uzimanja mita.