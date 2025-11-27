Slušaj vest

Napadač na pripadnike nacionalne garde u Vašingtonu, avganistanski državljanin Rahmanulah Lakanval (29) dobio je azil u SAD ove godine, za vreme administracije američkog predsednika Donalda Trampa, pokazuju dokumenti američke vlade u koje je Rojters imao uvid.

Prema dokumentu, Lakanval je ušao u Sjedinjene Američke Države 8. septembra 2021. godine, u okviru programa preseljenja "Dobrodošli saveznici" koji je pokrenuo bivši demokratski predsednik Džo Bajden posle povlačenja američke vojske iz Avganistana prethodnog meseca, ali je on podneo zahtev za azil u decembru 2024. godine i on mu je odobren 23. aprila ove godine, tri meseca nakon što je Tramp stupio na dužnost.

Napadač na pripadnike nacionalne garde, koji je živeo u državi Vašington, nije imao poznatu kriminalnu prošlost, rekao je zvaničnik.

1/10 Vidi galeriju Pucnjava u blizini Bele kuće u Vašingtonu, teško ranjena dvojica pripadnika Nacionalne garde Foto: Mark Schiefelbein/AP

U vladinom dosijeu o Lakanvalu navodi se da su ga SAD proverile zbog njegovog rada sa partnerima američke vlade tokom rata u Avganistanu i da nisu pronađene nikakve potencijalno diskvalifikujuće informacije.

Direktor Federalnog istražnog biroa (FBI) Kaš Patel i američki tužilac za Distrikt Kolumbija Žanin Piro, koje je imenovao Tramp, rekli su ranije danas tokom konferencije za novinare da Bajdenova administracija nije sprovela adekvatne provere prošlosti ili provere Lakanvala pre nego što mu je dozvolila da uđe u SAD 2021. godine.

Foto: WILL OLIVER/EPA

Patel je rekao da je Lakanvalu, koji je radio sa snagama američke vlade tokom rata u Avganistanu bez osnova dozvoljeno da uđe u SAD jer je "prethodna administracija donela odluku da dozvoli hiljadama ljudi ulazak" u SAD "bez ikakve provere prošlosti ili provere".

Pripadnici Nacionalne garde koji su ranjeni u Vašingtonu identifikovani su kao Sara Bekstrom (20) i Endru Volf (24), i oni se nalaze u kritičnom stanju. Prema rečima Piro, na njih je "napadač bez provokacije otvorio vatru, iz zasede, naoružan revolverom 357 marke Smit end Veson".

Piro je kazala da su, dva mlada pripadnika Nacionalne garde koji su upucani u Vašingtonu, u blizini Bele kuće, položili zakletvu manje od 24 sata pre napada. FBI vodi istragu i incident tretira kao mogući čin međunarodnog terorizma.