Slušaj vest

Danska vlada je uspostavila "noćnu stražu" u Ministarstvu spoljnih poslova da bi tokom noći pratila izjave i kretanja američkog predsednika Donalda Trampa, pošto je on tokom proleća govorio o nameri da SAD preuzmu kontrolu nad ostrvom Grenland koje pripada Danskoj.

"Noćna straža" počinje svakog dana u 17 časova po lokalnom vremenu, a u 7 ujutru se sastavlja izveštaj koji se potom distribuira danskoj vladi i relevantnim odeljenjima o tome šta je rečeno i šta se dogodilo, javlja list "Politiken".

Smatra se da je "noćna straža" uvedena nakon diplomatskog spora između Kopenhagena i Vašingtona oko Grenlanda ovog proleća, kada je američki predsednik zapretio da će preuzeti kontrolu nad arktičkim ostrvom.

"Politiken" je naveo da je ova inicijativa jedan od nekoliko primera kako su danska diplomatija i državna uprava morale da se prilagode novoj realnosti tokom drugog Trampovog mandata, prenosi Gardijan.

1/25 Vidi galeriju Grenland Foto: EPA Ide Marie Odgaard, Shutterstock

Vremenska razlika važan faktor

Izvor blizak Ministarstvu spoljnih poslova rekao je za britanski list da se može reći da su situacija na Grenlandu i vremenska razlika između Danske i Sjedinjenih Američkih Država bili veoma važan faktor u uvođenju ovog aranžmana.

Umesto da svi odmah posegnu za svojim telefonima da bi pratili vesti iz SAD, Ministarstvo spoljnih poslova je saopštilo da je preduzelo "zajednički napor" da ostane u toku sa Trampom.

Bivši glavni analitičar Danske obaveštajne službe za odbranu Jakob Karsbo rekao je da ovaj razvoj događaja pokazuje da je ideja da su SAD najveći i najvažniji saveznik Danske "mrtva".

Danska premijerka Mete Frederiksen i Donald Tramp Foto: Shutterstock, EPA Kimmo Brandt

"Tramp ne deli ni jedno ni drugo sa nama"

- Savezi se grade na zajedničkim vrednostima i zajedničkoj percepciji pretnji. Tramp ne deli ni jedno ni drugo sa nama, a rekao bih da to ne deli ni sa većinom Evropljana - istakao je on.

Tramp je više puta rekao da Grenland treba da postane deo SAD, a nije isključio ni mogućnost upotrebe ekonomske ili vojne sile da preuzme kontrolu nad njim.

Grenland je bio kolonija Danske do 1953. godine, a 2009. godine dobio autonomiju sa mogućnošću samouprave i donošenja nezavisnih odluka u unutrašnjoj politici, ali je ostao deo kraljevine.