Slušaj vest

Volodimir Zelenski namerava da u sledećoj fazi pregovora o okončanju rata u Ukrajini postavi ultimatum u vezi sa pitanjem koje je najspornije na pregovaračkom stolu: ruskim zahtevom za ukrajinskom suverenom teritorijom.

Dok god je on predsednik države,Zelenski neće pristati da se odrekne teritorije u zamenu za mir, rekao je danas glavni ukrajinski pregovarač Andrij Jermak u ekskluzivnom intervjuu za američki magazin Atlantik.

„Nijedna jedina razumna osoba danas ne bi potpisala dokument kojim se odriče teritorije“, rekao je Jermak, koji sve vreme rata sa Rusijom služi kao šef kabineta, glavni pregovarač i najbliži saradnik Zelenskog.

„Dok je Zelenski predsednik, niko ne bi trebalo da računa na to da ćemo se odreći teritorije. On neće potpisati predaju teritorije’, rekao je Jermak za Atlantik i dodao: „Ustav to zabranjuje. Niko to ne može da uradi, osim ako želi da ide protiv ukrajinskog ustava i ukrajinskog naroda“.

Andrej Jermak i Marko Rubio Foto: Martial Trezzini/Keystone

Po pitanju teritorije, Ukrajina je spremna da razgovara samo o tome gde bi linija trebalo da bude povučena kako bi se razgraničilo šta koja zaraćena strana kontroliše.

„Sve o čemu realno možemo da razgovaramo sada jeste definisanje linije kontakta. I to je ono što moramo da uradimo.“, rekao je Jermak. ‘’

Ukrajinska pozicija za sledeću rundu pregovora, koju je Jermak prvi put izložio, dosta će suziti prostor za postizanje mirovnog sporazuma. Rusija nije pokazala nikakvu spremnost da odustane od svog zahteva za ukrajinskom teritorijom, uključujući i delove zemlje koje ruske snage uopšte ne kontrolišu. Iako su pregovarači poslednjih dana ostvarili izvestan napredak ka dogovoru, i dalje su veoma udaljeni po ključnom pitanju teritorije, gde se ruski i ukrajinski stavovi čine teškim, ako ne i nemogućim, za usaglašavanje.

1/11 Vidi galeriju Ukrajinska vojska Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, JOSE COLON / AFP / Profimedia, Ministarstvo Odbrane Ukrajine, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Rusija je prvi put zauzela delove Ukrajine 2014. godine, kada je anektirala Krim u brzoj operaciji u kojoj praktično nije bilo prolivanja krvi.

U septembru 2022, tokom prve godine invazije drugih ukrajinskih teritorija, ruski predsednik Vladimir Putin tvrdio je da će četiri dodatne oblasti na jugu i istoku Ukrajine — Donjeck, Lugansk, Zaporožje i Herson, koje čine oko 15 procenata teritorije zemlje — „zauvek“ biti deo Rusije. Kremlj je zatim organizovao referendum kako bi potvrdio aneksiju ovih oblasti i definisao ih kao rusku teritoriju prema ruskom ustavu, što je Putinovim vlastima politički otežalo da povuku svoje teritorijalne zahteve.