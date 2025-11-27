Slušaj vest

Predstavnici Hamasa i zemlje posrednice razgovaraju o obezbeđivanju bezbednog prolaza za desetine boraca koji se nalaze u tunelima na jugu Pojasa Gaze, što je teritorija koju sad kontrolišu Izraelske odbrambene snage, potvrdili su izvori.

Lider Hamasa koji je govorio pod uslovom anonimnosti je kazao da su u toku razgovori sa zemljama posrednicima u pregovorima sa Izraelom, Egiptom, Turskom i Katarom, kao i sa Sjedinjenim Američkim Državama, prenosi danas Tajms of Izrael.

Hamas je juče pozvao zemlje posrednike da izvrše pritisak na Izrael kako bi se omogućio bezbedan prolaz za njihove borce, što je bio prvi put da je ta grupa javno priznala situaciju u kojoj se nalaze njihovi pripadnici.

Izrael se do sada nije javno izjašnjavao da li je otvoren za kompromis za obezbeđivanje prolaza za pripadnike Hamasa koji su ostali zarobljeni u svojim tunelima nakon postizanja mirovnog sporazuma sa Izraelom, koji je stupio na snagu 10. oktobra.