Mađarski premijer Viktor Orban trebalo bi sutra da otputuje u Moskvu sa velikom delegacijom, pri čemu će energetska pitanja biti na vrhu dnevnog reda.

NATO i EU partneri nisu bili upoznati sa Orbanovim planom da poseti Rusiju, a putovanje verovatno nije bilo koordinisano ni sa Sjedinjenim Državama.

Jedan evropski izvor smatra da je sastanak planiran već duže vreme i da predstavlja nastavak Orbanove tradicije godišnjih susreta sa Putinom.

Diplomatski izvori VSquarea navode da će Orban putovati sa "većom delegacijom od nekoliko desetina ljudi", uključujući ministra spoljnih poslova Petera Sijarta, ministra građevinarstva i saobraćaja Janoša Lazara i savetnika za nacionalnu bezbednost Marcela Biroa.

Glavna svrha posete, prema izvorima medija, jeste razgovor o energetskim pitanjima, posebno nakon odluke SAD da Mađarskoj odobri jednogodišnje izuzeće od sankcija na rusku naftu i gas.

Kurir.rs/Agencije

