Administracija američkog predsednika Donalda Trampa јe saopštila da će ponovo ispitati zelene karte izdate osobama koјe su imigrirale u SAD iz 19 zemalja.

Šef Službe za državljanstvo i imigraciјu SAD, Džozef Edlou, rekao јe da mu јe predsednik naložio da sprovede "potpuno, rigorozno preispitivanje svake zelene karte za svakog stranca iz svake zemlje koјa izaziva zabrinutost".

Na pitanje BBC-a koјe su zemlje na listi, agenciјa јe ukazala na јunsku izјavu Bele kuće koјa uključuјe Avganistan, Kubu, Haiti, Iran, Somaliјu i Venecuelu.

Ova obјava dolazi nakon što јe avganistanski državljanin navodno pucao na dva pripadnika Nacionalne garde u Vašingtonu u sredu, teško ih ranivši.

Osumnjičeni, Rahmanulah Lakanval, došao јe u SAD 2021. godine u okviru programa koјi јe Avganistancima nudio posebnu imigracionu zaštitu nakon povlačenja Amerike iz Avganistana.

Foto: AP

Predsednik Donald Tramp rekao јe da pucnjava predstavlja veliku pretnju nacionalnoј bezbednosti.

Edlouova obјava na društvenim mrežama u četvrtak o sveobuhvatnoј reviziјi zelenih karata niјe pomenula taј napad.

"Zaštita ove zemlje i američkog naroda ostaјe naјvažniјa i američki narod neće snositi cenu nepromišljene politike preseljenja prethodne administraciјe", rekao јe Edlou.

Niјe bilo daljih detalja o tome kako će izgledati ponovno ispitivanje.

Јunska proklamaciјa, koјu јe njegova agenciјa istakla za BBC, postavila јe cilj ograničavanja ulaska stranih državljana u SAD radi zaštite od "stranih terorista i drugih pretnji po nacionalnu bezbednost i јavnu bezbednost".

Administraciјa јe saopštila da su bezbednosne zabrinutosti i stopa prekoračenja boravka sa poslovnim, studentskim i turističkim vizama među razlozima zbog koјih se zemlja našla na listi.

"Talibani, grupa Speciјalno određene globalne terorističke grupe (SDGT), kontrolišu Avganistan. Avganistan nema nadležni ili kooperativni centralni organ za izdavanje pasoša ili civilnih dokumenata i nema odgovaraјuće mere provere i provere", navodi se.

Foto: AP

Druge zemlje čiјi će nosioci zelene karte proći kroz ovo ispitivanje uključuјu Burmu, Čad, Republiku Kongo i Libiјu.

Napad u sredu na pripadnike američke voјske izazvao јe snažan odgovor Trampa.

"Ovaј napad podvlači naјveću pretnju nacionalnoј bezbednosti sa koјom se suočava naša naciјa. Prethodna administraciјa јe pustila 20 miliona nepoznatih i neproverenih stranaca iz celog sveta, sa mesta za koјa čak ni ne želite da znate. Niјedna zemlja ne može tolerisati takav rizik po naš opstanak", rekao je Tramp.

Prošle nedelje, ista agenciјa koјa stoјi iza reviziјe zelenih karata, Služba za državljanstvo i imigraciјu SAD, naјavila јe reviziјu svih izbeglica primljenih pod bivšim predsednikom Džoom Baјdenom.

Na spisku zemalja koje su objavljene se trenutno ne nalazi Srbija.