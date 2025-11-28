Riga, prestonica Letonije, grad sa najvećom pijacom u Evropi

Slušaj vest

Letonija razmatra demontažu železničke pruge prema Rusiji, rekao je predsednik Edgars Rinkevičs.

Rinkevčs je naveo da je bezbednosna situacija na istočnoj granici Letonije napeta i da je demontaža pruge način za jačanje nacionalne odbrane.

Rinkevičs je rekao da je zadužio vladu da pripremi početnu procenu celog projekta do kraja godine. On je dodao da će sutra čuti i mišljenje predstavnika oružanih snaga, ali da ne očekuje da će odluku o demontaži pruge biti donesena pre 2026. godine.

Letonski vojni analitičari rekli su ranije da tri glavne železničke pruge koje povezuju zemlju sa Rusijom, ukupne dužine oko 1.800 kilometara, predstavljaju direktan bezbednosni rizik.

Ministar saobraćaja Aitis Svinka upozorio je da bi demontaža pruga zaustavila sav teretni saobraćaj ne samo sa Rusijom, već i sa Belorusijom i državama Centralne Azije, što bi uzrokovalo gubitke za letonsku ekonomiju.

Silina je istakao da takva odluka mora biti donesena sa drugim baltičkim državama, kao i sa Poljskom i Finskom.